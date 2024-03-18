Apple ve Google'dan yapay zeka görüşmesi

Apple, Google'ın Gemini yapay zeka motorunu iPhone'a yerleştirmek için görüşmeler yaptığı bildirildi.



Bloomberg'in haberine göre Apple ile Google'ın Gemini yapay zeka motorunu iPhone'a yerleştirmek için görüştüğü belirtildi.



Kaynaklar, iki şirketin Apple'ın bu yıl iPhone yazılımına gelecek bazı yeni özellikleri desteklemek için Google'ın üretken yapay zeka modelleri seti olan Gemini'yi lisanslamasına izin vermek için aktif görüşmelerde bulunduğunu söyledi.



İki şirketin anlaşması halinde arama motoru ortaklığı gerçekleştirilecek. Google, arama motorunu iPhone ve diğer cihazlardaki Safari web tarayıcısında varsayılan seçenek haline getirmek için Apple'a yıllardır her yıl milyarlarca dolar ödüyor.



Görüşmelerde tarafların yapay zeka anlaşmasının şartları veya nasıl uygulanacağı üzerinde netleşemediği ifade edildi.



Anlaşmanın Gemini'ye milyarlarca potansiyel kullanıcı kazandırabileceği belirtildi. Apple'ın yapay zeka çalışmalarında ilerleme kaydetmekte zorlandığının işareti olabileceği aktarıldı. Ayrıca her iki şirket için de daha fazla rekabet anlaşması yaratacağı bildirildi.

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