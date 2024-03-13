Bu yıl, ABD, Endonezya, Türkiye, Ukrayna, Güney Afrika, Pakistan gibi ülkelerde yapılacak olan seçimlerde, dünya nüfusunun dörtte biri sandığa gidecek.



Teknoloji devi Google, Gemini'nin bu yıl gerçekleşecek küresel seçimlerle ilgili soruları yanıtlamasını kısıtladığını açıkladı.



Google salı günü yaptığı açıklamada, bu kararıyla yapay zeka teknolojisi konusunda ortaya çıkabilecek tartışmaların önüne geçmeyi hedefliyor.



Gemini esasen Google'ın viral sohbet robotu ChatGPT'nin bir versiyonu. Soruları metin biçiminde yanıtlayabiliyor ve resim üretebiliyor.



"YAPAY ZEKA TOPLUMU YANLIŞ YÖNLENDİREBİLİR"



Google'dan bir sözcü yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz Aralık ayında paylaştığımız gibi, 2024 yılında dünyanın dört bir yanında gerçekleşecek çok sayıda seçime hazırlık olarak ve ileriye dönük olmak adına, Gemini'nin seçimle ilgili soru türlerine vereceği yanıtları kısıtlıyoruz" dedi.



Üretken yapay zeka alanındaki gelişmeler, yanlış bilgilendirme konusundaki endişeleri artırıyor ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler teknolojiyi düzenlemek için harekete geçiyor.



Geçtiğimiz haftalarda Hindistan, teknoloji şirketlerine "güvenilir olmayan" ya da denenmekte olan yapay zeka araçlarını piyasaya sürmeden önce onay almaları gerektiğini söyledi.

Google'dan "ırkçılık" özrü Haberi Görüntüle "HALA ÖĞRENİYORUM"



Bu yıl ABD, Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde seçimler yapılacak.



Gemini'ye seçimlerle ilgili sorular sorduğunda "Bu soruya nasıl cevap vereceğimi hala öğreniyorum. Bu arada Google'da arama yapmayı deneyebilirsin" cevabını verdi.



IRKÇILIKLA SUÇLANMIŞTI



Google,şubat ayında piyasaya çıkan Gemini'nin oluşturduğu görseller sebebiyle "beyazlara karşı ırkçı olmakla suçlanmıştı"



Kullanıcılar, Papalar, Vikingler ve country müzik hayranları gibi isteklerde bulundukarında yapay zeka botunun Kafkas insanlarının görüntülerini oluşturmayı reddettiğini iddia etmişti.



ABD'nin Kurucu Ataları'nın siyah bir adamı içeren görüntüsünü oluşturmasının ardından özür dileyen Google, Gemini uygulamasını durdurmuş ve özür açıklaması yaparak "hedefi ıskaladığını" yazmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin