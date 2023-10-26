Apple Vision Pro, insanların akıl sağlığını tedavi edecek

Apple uzun zamandır beklenen Vision Pro artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirket yetkililerinin 3.500 dolarlık gözlüğü akıl hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için kullanmayı düşündüğü bildiriliyor.

SENSÖR VE KAMERALAR YARDIMIYLA TEŞHİS



The Information'a göre, bir dizi sensör ve kamerayla donatılan kulaklık, kullanıcıların yüz ifadelerini, hislerini ve duygularını ölçmek ve anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer stres türlerini tespit etmek için kullanılabilir.

PARKİNSON HASTALIĞININ BELİRTİLERİNİ TESPİT EDEBİLİR



Bu teknolojinin aynı zamanda ağırlıktaki değişiklikleri, göz bebeği genişlemesini ölçebileceği ve potansiyel olarak Parkinson hastalığının belirtilerini tespit etmek için bir araç olarak kullanıcıların hareketlerini değerlendirebileceği bildiriliyor.

DEPRESYON VE ANKSİYETE TEDAVİSİ



Vision Pro'nun bu koşulları tedavi etmek için kullanıcıların stres, depresyon veya anksiyetesini hafifletmeyi amaçlayan dahili bir ekranda görüntüler ve sesler gösterebileceği belirtildi.



Kulaklık bir eğlence cihazı olarak tasarlanmış olsa da, ruhsal hastalıkları ele almak için potansiyel kullanımı Apple'ın ruh sağlığı alanındaki ilk girişimi değil.

Teknoloji devi Haziran ayında Sağlık uygulamasında ruh sağlığı özelliklerini tanıtarak iPhone, iPad ve Apple Watch kullanıcılarının fiziksel aktivitelerinin yanı sıra ruh hallerini takip etmelerine ve ruh sağlıklarını izlemelerine olanak sağladı.

HER 25 KİŞİDEN BİRİ AKIL HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ABD'de her beş kişiden biri ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor.

Yaklaşık her 25 ABD'li yetişkinden biri bipolar bozukluk, majör depresyon veya şizofreni gibi ciddi akıl hastalıklarıyla mücadele etmektedir.