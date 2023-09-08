Apple Vision Pro, iOS uygulamalarını destekleyecek

Apple, neredeyse her iOS uygulamasının varsayılan olarak Vision Pro mağazasında otomatik olarak yayınlanacağını duyurdu ve şirketin söylediğine göre bu sayede erken satın alanlar yüz binlerce Apple Store uygulamasına erişebilecek.

Çoğu uygulama Vision Pro üzerinde kolayca çalışabileceği ancak tam bir fütüristik deneyim elde edilemeyeceği belirtildi.

Bunun yerine normalde telefonda veya tablette göründüğü gibi Vision Pro'da da sahte bir ekran aracılığıyla büyütülmüş olarak görüleceği aktarıldı.

İLK GÜNDEN İTİBAREN TÜM UYGULAMALAR KULLANILABİLECEK

Apple, uygulama deneyimlerinin ek bir çalışma gerektirmeden ilk günden itibaren Apple Vision Pro'ya kolayca entegre edileceğini söylüyor.



Örneğin bu, her yayın uygulamasının başlangıçta otomatik olarak kullanılabilir olacağı anlamına geliyor, böylece kulaklığın sanal ekranında istediğinizi izleyebilirsiniz.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN VISIONOS İŞLETİM SİSTEMİNİN BETASI YAYINLANACAK

Geliştirici tarafında ise, geliştiricilerin uygulamalarını test ederek çalıştıklarından emin olabilmeleri için bu sonbaharda yayınlanacak bir visionOS beta sürümü bulunuyor.

Ayrıca bu araç seti, geliştiricilerin Vision Pro ile entegrasyonu en üst düzeye çıkarmak için ayarlamalar yapmasına olanak tanıyacak.