Apple Vision Pro'ya yeni özellik: "Seyahat Modu" geliyor

Apple, WWDC 2023'te karma gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro'yu duyurmuştu. Bu lansmanın ardından dünya üzerinde çok ses getiren gözlük hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

UÇAK SEYAHATLERİ İÇİN ÖZEL AYARLARLA DONATILMIŞ



Apple Vision Pro, özellikle uçak yolculukları için özel ayarlarla donatılmış halde gelebilir.

SEYAHAT MODU OLACAK



MacRumors'un aktardığına göre, visionOS'un ilk beta sürümünde cihazın işletim sisteminde uçuş sırasında kullanılabilecek bir Sehayat Modu seçeneğine sahip olabileceği keşfedildi.



Vision Pro'yu uçak yolculuğunuzda kullanmak istiyorsanız Seyahat Modunu açmanız gerekecek. Ayrıca kullanıcının kulaklık takarken etraftaki yolculara rahatsızlık vermemek için Seyahat Modunda kalması istenecek.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI



Çıkış fiyatı 3.499 dolar olarak belirlenen Apple Vision Pro'nun çıkış tarihi henüz net olarak bilinmiyor.

