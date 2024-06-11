Apple, yapay zeka için yalnızca ChatGPT ile yetinmeyebilir

Apple, yapay zeka ChatGPT'nin iPhone, Mac ve iPad cihazlara entegre edilmesi için OpenAI ile iş birliği yaptığını duyurmuştu.



GOOGLE GEMINI GELECEKTE BİR SEÇENEK



Apple'ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, Apple Intelligence geliştikçe şirketin kullanıcılarına farklı yapay zeka modelleri arasında seçim yapma imkanı sunmak istediğini açıkladı ve Google Gemini'nin gelecekte bir seçenek olabileceğini öne sürdü.

Federighi, "Nihayetinde insanların kullanmak istedikleri belirli modeller için bir tercihleri olacağını düşünüyoruz, belki yaratıcı yazarlık için harika olan bir model ya da kodlama için tercih ettikleri bir model. Belki gelecekte Google Gemini. Yani, şu anda duyurulacak bir şey yok ama yönümüz bu." diye konuştu.

Federighi, Apple'ın ChatGPT ile başlama kararının şirketin en iyiyle başlamak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

IPHONE'DA CHATGPT İÇİN GİZLİLİK VE GÜVENLİK NASIL SAĞLANACAK?

Siri, hesap oluşturmaya gerek kalmadan GPT-4o'dan ücretsiz olarak yararlanacak.

İstekler kaydedilmeyecek ve IP adresleri gizlenecek, ChatGPT aboneleri ise deneyimler içindeki ücretli özelliklere de ücretsiz olarak erişebilecek.

Apple Intelligence özellikleri iOS 18'in ilk beta sürümünde yer almıyor ve bunun yerine ABD'de yaz boyunca test edilebilecek.

iOS 18'in Eylül ayında herkese açık olarak yayınlanması bekleniyor.