Apple yapay zekasını tanıtacak: WWDC 2024 öncesi tüm bilinenler

Apple, genellikle yeni ürün kategorilerini ilk benimseyen şirket değildir. iPhone, Apple Watch ve Vision Pro gibi ürünlerle tanınan Apple, bu kategorilerde iz bırakmanın bir yolunu buldu.
Şimdi benzer bir stratejiyi yapay zeka alanında uygulamaya koymayı planlıyor.
WWDC'DE APPLE'IN YAPAY ZEKA VİZYONU
Bloomberg'in haberine göre, üretken yapay zeka çılgınlığının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra Apple, bu teknolojiye yönelik vizyonunu açıklamaya hazırlanıyor.
Şirket, 10 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek yıllık WWDC, yapay zekayı başlıca uygulamalarına ve özelliklerine derinlemesine entegre etme planlarını duyuracak.
Apple, bu süreçte gizlilik ve güvenliğe olan bağlılığını vurgulamaya devam edecek.
GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÖN PLANDA
Apple’ın yapay zeka özellikleri, şirketin yıllarca veri işlemek için bulut sunucularının kullanılmasını engelleyen ve rakiplerini eleştiren politikasına rağmen, bulut tabanlı bilgi işlem ile desteklenecek.
Bu nedenle, duyurunun büyük bir kısmı, veri merkezlerinde kullanılan çiplerdeki güvenlik özelliklerine ve müşteri verilerine dayalı kullanıcı profilleri oluşturulmayacağına odaklanacak.
Apple, tüketicilerin bilgilerinin güvende olduğunu, satılmadığını veya okunmadığını göstermek için raporlar oluşturacak.
YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ
Apple, yapay zekayı kullanıcılarının günlük yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde geniş çaplı uygulamalarına entegre etmeyi planlıyor.
Şirket, görüntü ve video oluşturma gibi teknolojilere daha az, geniş çaplı çekiciliği olan özelliklere ise daha fazla odaklanacak.
Yeni özellikler, kullanıcıların isteğine bağlı olacak ve beta sürümü olarak sunulacak.
Yapay zekanın işleme gereksinimleri nedeniyle kullanıcıların, iPhone 15 Pro veya daha yeni modellerine ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.
ÖZETLEME VE YANIT ÖNERİLERİ
Apple, Safari tarayıcısında makaleleri ve web sayfalarını hızlı bir şekilde özetleyebilen özellikler planlıyor.
Ayrıca, yapay zeka toplantı notlarını, metin mesajlarını ve e-postaları da özetleyebilecek.
Kaçırılan bildirimler için bir yakalama özelliği de planlanıyor, böylece kullanıcılar telefonlarına bakmadıkları sırada kaçırdıklarını hızlı bir şekilde görebilecekler.
iPhone, kullanıcı adına e-postalara ve kısa mesajlara otomatik olarak tam kapsamlı yanıtlar oluşturabilecek.
Siri de yeni yapay zeka hamlesinin bir parçası olacak ve Apple, üretken yapay zekanın arkasındaki temel teknoloji olan büyük dil modellerine dayanan sesli kontrol hizmetini yenilemeyi planlıyor.
GELİŞTİRİCİ ARAÇLARI VE UYGULAMALAR
Apple'ın uygulama geliştirme yazılımı Xcode, büyük bir yapay zeka desteği alacak.
Microsoft'un GitHub Copilot'una benzer şekilde çalışacak ve kodu otomatik olarak tamamlayabilecek.
Mail uygulaması da büyük bir yükseltme alacak ve gelen mesajları otomatik olarak kategorize edebilecek.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ EMOJİLER
Z kuşağı ve diğer kullanıcılar arasında büyük ilgi görecek bir özellik de yapay zeka tarafından yaratılan emojiler olacak.
Bu özellik, ifadeleri veya kelimeleri temsil eden özel emoji karakterlerini anında oluşturmak için yapay zekayı kullanacak.
Bu, standartlaştırılmış emoji kitaplığındakilerden çok daha fazla seçenek sunacak.
FOTOĞRAFLAR VE SESLİ NOTLAR UYGULAMALARI
Sesli Notlar uygulaması, kayıtları otomatik olarak yazıya dökme özelliği ile güncellenecek.
Fotoğraflar uygulamasına da yapay zeka eklenerek, fotoğraf düzenlemeye yeni yetenekler katılacak.
Kullanıcılar, bir görüntüyü geliştirebilecek veya bir kişiyi ya da nesneyi kareden çıkarabilecek.
Apple, yeni yapay zeka özellikleriyle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve teknolojiyi güvenli ve gizlilik odaklı bir şekilde sunmayı hedefliyor.
Bu yeniliklerin teknoloji dünyasında nasıl bir etki yaratacağı ise merakla bekleniyor.
ANA EKRANDA UYGULAMALAR ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK
Apple'ın endüstriyel tasarım ekibi, yıllardır şirketin tüm ürünlerinin görünüm ve hissiyatını belirledi ve cihazlardaki yazılımların temiz çizgilere ve basitliğe uygun olmasını sağladı.
Ancak şimdi müşteriler daha fazla söz sahibi olacak. Apple’ın en son iPhone işletim sistemi olan iOS 18, kod adıyla Crystal, ile uygulama simgeleri artık düzenli bir ızgarada kalmak zorunda değil.
Kullanıcılar, ana ekranlarındaki simgeleri istedikleri yerlere yerleştirebilecekler.
Ayrıca simge renkleri de ilk kez özelleştirilebilir olacak. Bu sayede kullanıcılar tüm sosyal medya uygulamalarını mavi, finansla ilgili simgeleri ise yeşil yapabilecekler.
Bu, iPhone’un 17 yıllık tarihindeki ana ekrana yapılan en büyük yükseltme olarak değerlendiriliyor.
KONTROL MERKEZİ VE DİĞER UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ
iPhone işletim sisteminin diğer bir önemli parçası olan Kontrol Merkezi, kısa yol düğmelerinin Kontrol Merkezi görünümü içinde yeniden düzenlenmesine ve birden fazla sayfaya yerleştirilmesine olanak tanıyan yeni bir arayüz alacak.
Ayrıca yeni bir müzik widget'ı ve akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için güncellenmiş bir arayüz de olacak.
Ayarlar uygulaması da iOS, iPadOS ve macOS'te genel olarak değişmeden kalmıştı, ancak şimdi daha iyi bir gezinme, daha iyi bir organizasyon ve daha güvenilir bir arama odaklı olarak güncelleniyor.
MESAJLAR UYGULAMASI YENİLİKLERİ
Mesajlar uygulaması bazı yapay zeka olmayan iyileştirmeler alıyor.
Efektler özelliğinde yapılan değişiklikler sayesinde kullanıcılar artık belirli kelimelerle efektleri tetikleyebilecekler.
Ayrıca, şu anda gri olan Tapback simgeleri artık renkli olacak ve kullanıcılar herhangi bir emoji ile mesajlara hızlı yanıt verebilecekler.
Mesajların belirli bir zamanda gönderilmesini planlama yeteneği de geliyor.
Apple, geçen Kasım ayında, uzun süredir devam eden bir tutumunu tersine çevirerek, RCS'yi (zengin iletişim hizmetleri) bu yıl içinde iPhone'a getireceğini duyurdu. Bu, Android kullanıcılarıyla mesajlaşmayı kolaylaştıracak.
ŞİFRELER UYGULAMASI
Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 için 1Password ve LastPass hizmetlerine alternatif olacak bir Şifreler uygulaması başlatıyor.
Bu, aslında şu anda Ayarlar uygulamasında gizli olan şirketin uzun süredir mevcut olan iCloud Anahtar Zinciri özelliğinin bir uygulama versiyonu olacak.
DİĞER UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ
Apple, Hesap Makinesi uygulamasını yeniledi ve ilk kez iPad'e getiriyor. iPad ve Mac'te, mevcut iPhone sürümüyle aynı genel arayüzü - yuvarlak düğmelerle - kullanacak.
Takvim uygulaması, Hatırlatmalar uygulamasından veri getirme yeteneği de dahil olmak üzere bazı güncellemeler alıyor. Ancak bu iki uygulama iOS veya macOS'te birleştirilmiyor.
SAĞLIK UYGULAMASI VE WATCHOS GÜNCELLEMELERİ
Sağlık uygulaması, gelecekteki Apple Watch'ların hipertansiyon tespiti yapabilmesi için geliştirilmiş kan basıncı veri yönetimi gibi bazı yükseltmeler alıyor.
Ayrıca, Apple’ın AirPods'larında yeni bir işitme testi özelliği için destek olacak.
Bu yılın ilerleyen döneminde duyurulması muhtemel yeni bir işitme cihazı özelliği de var.
Sağlık uygulaması, ayrıca bir kişi hamile olduğunda verileri, örneğin döngü takibi gibi, daha iyi özelleştirecek.
watchOS 11 güncellemesi, kod adıyla Moonstone, yanıtları sorgu türüne göre benzersiz biçimde formatlayan güncellenmiş bir Siri arayüzü ekleyecek.
Ayrıca, Fitness gibi bazı önemli uygulamalarda büyük değişiklikler olacak.
MACOS 15 VE SAFARİ YENİLİKLERİ
macOS 15, kod adıyla Glow, Safari'de bazı değişiklikler alacak. Ancak Apple'ın kendi reklam engelleyicisini tanıtması pek olası görünmüyor.
Reklam verenler, birkaç yıl önce iOS 14'teki Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığına (ATT) karşı yoğun bir şekilde geri adım atmışlardı ve şirketin başka bir gizlilikle ilgili sorunla karşılaşmasına gerek yok.
Apple'ın cihazları, eski okul simgeleri ve sloganlarına atıfta bulunan Mac versiyonları da dahil olmak üzere yeni duvar kağıdı paketleri alıyor.
iPhone duvar kağıtları, telefonun erken dönemlerindekilere benzer seçeneklere sahip olacak.
VİSİON PRO VE VİSİONOS 2
Şirketin en yeni ürünü Vision Pro, visionOS 2 ile büyük bir revizyon almayacak.
Kod adı Constellation ancak yazılım, yeni ortamlar, Şifreler uygulaması ve iPad yazılımının Vision Pro versiyonları gibi özellikler içerecek.
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