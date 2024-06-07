Apple yapay zekasını tanıtacak: WWDC 2024 öncesi tüm bilinenler

Apple, genellikle yeni ürün kategorilerini ilk benimseyen şirket değildir. iPhone, Apple Watch ve Vision Pro gibi ürünlerle tanınan Apple, bu kategorilerde iz bırakmanın bir yolunu buldu.

Şimdi benzer bir stratejiyi yapay zeka alanında uygulamaya koymayı planlıyor.



WWDC'DE APPLE'IN YAPAY ZEKA VİZYONU



Bloomberg'in haberine göre, üretken yapay zeka çılgınlığının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra Apple, bu teknolojiye yönelik vizyonunu açıklamaya hazırlanıyor.

Şirket, 10 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek yıllık WWDC, yapay zekayı başlıca uygulamalarına ve özelliklerine derinlemesine entegre etme planlarını duyuracak.

Apple, bu süreçte gizlilik ve güvenliğe olan bağlılığını vurgulamaya devam edecek.



GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Apple’ın yapay zeka özellikleri, şirketin yıllarca veri işlemek için bulut sunucularının kullanılmasını engelleyen ve rakiplerini eleştiren politikasına rağmen, bulut tabanlı bilgi işlem ile desteklenecek.

Bu nedenle, duyurunun büyük bir kısmı, veri merkezlerinde kullanılan çiplerdeki güvenlik özelliklerine ve müşteri verilerine dayalı kullanıcı profilleri oluşturulmayacağına odaklanacak.

Apple, tüketicilerin bilgilerinin güvende olduğunu, satılmadığını veya okunmadığını göstermek için raporlar oluşturacak.



YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ



Apple, yapay zekayı kullanıcılarının günlük yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde geniş çaplı uygulamalarına entegre etmeyi planlıyor.

Şirket, görüntü ve video oluşturma gibi teknolojilere daha az, geniş çaplı çekiciliği olan özelliklere ise daha fazla odaklanacak.

Yeni özellikler, kullanıcıların isteğine bağlı olacak ve beta sürümü olarak sunulacak.

Yapay zekanın işleme gereksinimleri nedeniyle kullanıcıların, iPhone 15 Pro veya daha yeni modellerine ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.



ÖZETLEME VE YANIT ÖNERİLERİ



Apple, Safari tarayıcısında makaleleri ve web sayfalarını hızlı bir şekilde özetleyebilen özellikler planlıyor.

Ayrıca, yapay zeka toplantı notlarını, metin mesajlarını ve e-postaları da özetleyebilecek.

Kaçırılan bildirimler için bir yakalama özelliği de planlanıyor, böylece kullanıcılar telefonlarına bakmadıkları sırada kaçırdıklarını hızlı bir şekilde görebilecekler.



iPhone, kullanıcı adına e-postalara ve kısa mesajlara otomatik olarak tam kapsamlı yanıtlar oluşturabilecek.

Siri de yeni yapay zeka hamlesinin bir parçası olacak ve Apple, üretken yapay zekanın arkasındaki temel teknoloji olan büyük dil modellerine dayanan sesli kontrol hizmetini yenilemeyi planlıyor.



GELİŞTİRİCİ ARAÇLARI VE UYGULAMALAR



Apple'ın uygulama geliştirme yazılımı Xcode, büyük bir yapay zeka desteği alacak.

Microsoft'un GitHub Copilot'una benzer şekilde çalışacak ve kodu otomatik olarak tamamlayabilecek.

Mail uygulaması da büyük bir yükseltme alacak ve gelen mesajları otomatik olarak kategorize edebilecek.

