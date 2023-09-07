Apple'dan çok modlu yapay zeka: ChatGPT'den daha güçlü olacak

Apple'ın yapay zekaya her gün milyonlarca dolar yatırım yaptığı kaydedildi. Şirketin birkaç ekiple birden fazla yapay zeka modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor.



The Information'ın haberine göre Apple'ın diyalogsal yapay zeka üzerinde çalışan birimine "Temel Modeller" adı veriliyor.

Aralarında birkaç eski Google mühendisinin de bulunduğu "yaklaşık 16" üyesi var. Birim, Apple'ın 2018 yılında Siri'yi geliştirmeye yardımcı olması için işe aldığı yapay zeka başkanı John Giannandrea tarafından yönetiliyor.

GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA MODELİ GELİŞTİRİLİYOR

Apple'daki diğer ekiplerin de yapay zeka üzerinde çalıştığı kaydedildi. Bir Görsel Zeka birimi bir görüntü oluşturma modeli geliştiriyor ve başka bir grup da metinlerin yanı sıra görüntüleri veya videoları tanıyabilen ve üretebilen çok modlu yapay zekayı araştırıyor.

200 MİLYARDAN FAZLA PARAMETRE ÜZERİNDE EĞİTİLİYOR



Geliştirilmesinde görev alanlar Apple'ın Ajax GPT olarak bilinen en gelişmiş dil modelinin 200 milyardan fazla parametre üzerinde eğitildiğini ve geçen yıl piyasaya sürülen ChatGPT'nin ilk sürümünün temeli olan OpenAI'nin GPT-3.5'inden daha güçlü olduğunu söyledi.