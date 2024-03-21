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Apple'dan yeni iPad Pro: Siri, sesten metne otomatik çeviri yapacak

Apple, yeni iPad Pro cihazlarını bu ay sonunda tanıtmaya hazırlanıyor. Ayrıca ABD'li teknoloji devinin tabletlerine de iPadOS 18 işletim sistemi güncellemesiyle birlikte yapay zeka özelliklerinin entegre edilmesi bekleniyor.

Apple'dan yeni iPad Pro: Siri, sesten metne otomatik çeviri yapacak

'ın yeni iPad Pro'yu bu ayın sonunda piyasaya sürmesi beklenirken, işletim sistemi iPadOS 18 ile birlikte yeni özellikleri de getirmesi bekleniyor.

SESTEN METNE OTOMATİK ÇEVİRİ

iPadOS 18 ile birlikte Apple'ın sesli asistanı Siri'ye de yapay zekanın entegre edilmesi bekleniyor.

Bu özellikle birlikte Siri, sesten metne otomatik çeviri özelliğine sahip olacak.

Ayrıca Siri, LLM yani büyük dil modelini kullanarak karmaşık komutları anlayabilecek ve cihazda depolanan fotoğraflara, videolara, kişilere vb. dayalı kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlayabilecek.

iPadOS 18 NE ZAMAN GELECEK?

iPadOS 18'in Apple'ın önümüzdeki Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2024'te iOS 18 işletim sistemi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

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