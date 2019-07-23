ABD merkezli teknoloji devi Apple, kendi 5G teknolojisine sahip çiplerini üretmek için 1 milyar doları gözden çıkardı.



Wall Street Journal'ın haberine göre, Apple çip üreticisi Intel'den akıllı telefonlar için geliştirdiği modem çipi teknolojisini 1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.



Apple, iddia edildiği gibi Intel'den bu teknolojiyi satın alırsa 5G teknolojisine sahip akıllı telefonlarını üretmekte büyük bir avantaj edinmiş olacak.

5G'Lİ iPHONE'LAR HAYATIMIZA NE ZAMAN GİRECEK?



Apple'ın bu yılın Eylül ayında tanıtmasına kesin gözüyle bakılan yeni iPhone modelleri ile ilgili şimdiden onlarca iddia ortaya atılmış durumda.



Söz konusu iddialardan bir tanesi de 5G entagrasyonua sahip modellerin ne zaman çıkacağı yönünde.



Ming-Chi Kuo’ya göre Apple’ın bu yıl tanıtacağı 2019 model yeni iPhone’larda 5G desteği olmayacak. 2020 yılında tanıtılacak modellerde ise 5G desteği olacak.



5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonlar Şubat ayında gerçekleşen 2018 Mobil Dünya Kongresi (MWC 2018)'nde görücüye çıkmıştı.