Apple'ın gözlüklü emojisine imza kampanyası: "İnsanlara inek çağrışımı yapıyor"

"BU DURUM BENİ ÜZÜYOR"

BBC'nin haberine göre Teddy, "Apple'ın gözlük takan emojisini değiştirmek istiyoruz. Apple gözlük takan insanlar için durumu kesinlikle korkunç hale getiriyor.



İnsanlara inek olduğumuzu düşündürüyorlar. Bu durum beni üzüyor ve sinirlendiriyor. Dünya çapında binlerce insan da bunu rahatsız edici bulacaktır." diye konuştu.