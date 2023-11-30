Apple'ın gözlüklü emojisine imza kampanyası: "İnsanlara inek çağrışımı yapıyor"

Teddy, Apple'ın gözlüklü emojisini değiştirmesi için imza kampanyası başlattı.
İngiltere'de bir çocuk Apple'dan "saldırgan ve aşağılayıcı" olarak algıladığı gözlük emojisini değiştirmesini isteyen bir imza kampanyası başlattı.
Oxfordshire şehrinde yaşayan Teddy, belirgin ön dişleriyle bu simgenin gözlük takan insanlar hakkında yanlış izlenim verdiğine inanıyor.
"BU DURUM BENİ ÜZÜYOR"
BBC'nin haberine göre Teddy, "Apple'ın gözlük takan emojisini değiştirmek istiyoruz. Apple gözlük takan insanlar için durumu kesinlikle korkunç hale getiriyor.
İnsanlara inek olduğumuzu düşündürüyorlar. Bu durum beni üzüyor ve sinirlendiriyor. Dünya çapında binlerce insan da bunu rahatsız edici bulacaktır." diye konuştu.
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