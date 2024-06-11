Apple'ın yapay zeka kararı Elon Musk'ı kızdırdı: Yasaklarım

Apple'ın işletim sistemini OpenAI ile entegre edeceğini duyurması Elon Musk'ı kızdırdı. Bunun güvenlik ihlaline yol açacağı belirten Musk, OpenAI'ı işletim sistemi seviyesinde entegre ederse Apple cihazlarının şirketlerinde yasaklanacağını söyledi.

Apple'ın yapay zeka kararı Elon Musk'ı kızdırdı: Yasaklarım

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi , X sosyal medya hesabından, 'ın geliştirici etkinliği WWDC'de ilan ettiği ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile işbirliğine dair paylaşımda bulundu.

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR GÜVENLİK İHLALİ"

OpenAI'ı işletim sistemi seviyesinde entegre ederse, Apple cihazlarının şirketlerinde yasaklanacağını bildiren Musk, "Bu, kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." ifadesini kullandı.

Musk, şirketi ziyaret edenlerin de kapıda Apple cihazlarını teslim etmek zorunda kalacağını aktararak, cihazların Faraday kafesinde saklanacağını kaydetti.

Apple’ın kendi uygulamasını geliştirmek yerine OpenAI’a güvenmesini de eleştiren Musk, “Apple'ın kendi yapay zekasını üretecek kadar akıllı olmaması, ancak bir şekilde OpenAI'nın güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olabilmesi açıkça saçma. Apple, verilerinizi OpenAI'a teslim ettiğinde aslında neler olup bittiği hakkında hiçbir fikre sahip değil.” değerlendirmesinde bulundu.

NE OLDU?

Apple, bugün akıllı kişisel asistanı Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceğini ve ChatGPT ile entegrasyonun yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceğini bildirmişti.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT'yi cihazlarına entegre etmek için Apple ile ortaklık yapmaktan mutluyum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Sürükleyici ses ve video teknolojisi: Telefon görüşmeleri bir üst seviyeye çıkıyor

Sürükleyici ses ve video teknolojisi: Telefon görüşmeleri bir üst seviyeye çıkıyor

Meta, yapay zekayı geliştirmek için AB'deki kullanıcıların içeriklerini kullanacak

Meta, yapay zekayı geliştirmek için AB'deki kullanıcıların içeriklerini kullanacak

Xbox, Call of Duty Black Ops 6'yı tanıttı: Game Pass'e gelecek mi?

Xbox, Call of Duty Black Ops 6'yı tanıttı: Game Pass'e gelecek mi?

Yapay zeka trafik polisi oldu: Sürücüleri denetlemeye başladı

Yapay zeka trafik polisi oldu: Sürücüleri denetlemeye başladı

Yapay zeka, Ukraynalı YouTuber'ı Rus'a dönüştürdü: Propaganda aracı olarak kullandı

Yapay zeka, Ukraynalı YouTuber'ı Rus'a dönüştürdü: Propaganda aracı olarak kullandı

Ay Dünya'dan uzaklaşıyor: Zamanı etkileyebilir

Ay Dünya'dan uzaklaşıyor: Zamanı etkileyebilir

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...