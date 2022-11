Arama motoru optimizasyonu bütçeleri 2023’te artacak

Salgınla başlayan dönemin en çok fırsat sunan sektörü e-ticaret olurken, her ölçekten marka için dijitaldeki rekabet de arttı. E-Ticaretin Geleceği 2022 araştırmasına yanıt veren 350 lider, 2022’de e-ticarette büyümenin önündeki en büyük engelin rekabet olduğunu söyledi. Kullanıcıların satın almak istedikleri ürünlere arama motorları üzerinden ulaştığı düşünüldüğünde, e-ticareti temel satış kanalları arasında konumlandıran pek çok şirket arama sonuçlarındaki görünürlüğe etki eden arama motoru optimizasyonu (SEO) alanına odaklandı. Search Engine Journal tarafından hazırlanan State of SEO raporunda, araştırma katılımcılarının yüzde 56’sının şirketlerin SEO harcamalarının gelecek yıl artacağını öngördüğü tespit edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Dataistanbul.com Dijital Medya Uzmanı Yusuf Şahin, “Dijitalde rekabet arttıkça arama motoru görünürlüğü önemli hale geliyor. Kullanıcıların marka ve ürünlerle ilk temas noktası çoğunlukla arama motorları oluyor. Türkiye’de en çok kullanılan arama motoru Google da SEO kurallarına uygun çalışmalar gerçekleştiren e-ticaret sitelerini öne çıkarıyor. Pek çok kullanıcı arama sonuçlarının ikinci sayfasına bakmıyor” dedi.

MARKALARIN ÖNCELİKLİ TALEBİ SİTE TRAFİĞİ ARTIŞI



Search Engine Journal araştırmasının katılımcıları, işletmelerin yüzde 21,8’inin SEO hizmeti sağlayıcılarına site trafiği artışı talebiyle geldiğini kaydetti. Markaların ikinci büyük talebinin ise yüzde 18,1 ile daha iyi arama sonucu sıralamaları olduğu görüldü. “Arama motoru algoritmaları, son kullanıcının arama sürecinde en iyi deneyimi yaşaması ve markalar için adil bir yaklaşımın benimsenebilmesi için düzenli olarak güncelleniyor. Güçlü bir arama motoru görünürlüğü elde etmek, Pozisyon Sıfır olarak tabir edilen ilk sonuç olarak konumlanabilmek ve bu sayede daha çok site trafiği yakalayabilmek için uygun içerik kurgularına, sayfa tasarımlarına ve dijital reklamlara odaklanmak gerekiyor. Dataistanbul.com olarak deneme yanılma, hazır kalıp, ezbere dayalı klasik çalışmaların ötesinde, sonuç odaklı çözümler üretiyoruz. Her ölçekten marka için sunduğumuz SEO danışmanlığı hizmetimizde verilerin gücünü markaların kârlılığına dönüştürmek için çalışıyoruz. Doğru yatırım ve dijital reklam stratejisini geliştiren şirketlerin yükselen e-ticaret sektöründe konumunu güçlendirebileceğini biliyor, müşterilerimizin SEO ve pazarlama için ayırdığı bütçenin her kuruşundan en iyi verimi elde etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

5 TÜKETİCİDEN DÖRDÜ İLGİ DUYDUĞU ÜRÜNÜ EN KISA SÜREDE ALMAK İSTİYOR



Harcamaların yüzde 57'sinin online ortamda yapıldığı bir dönemde, dijitalin birincil harcama kanalına dönüştüğüne dikkat çeken Dataistanbul.com Dijital Medya Uzmanı Yusuf Şahin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Wunderman Thompson tarafından hazırlanan The Future Shopper araştırmasında online ortamda zayıf kullanıcı deneyimlerinin kabul edilemez olduğu vurgulanıyor. 31 bini aşkın tüketiciyle yapılan araştırmada 5 tüketiciden dördünün bir ürüne ilgi duydukları an ile satın alma arasındaki süreyi mümkün olduğunca kısa tutmak istediği görülüyor. Bu da işletmelerin potansiyel müşterileriyle temas kurdukları her mecrada tutarlı bir deneyim sunmasını mecbur kılıyor. Dataistanbul.com olarak SEO danışmanlığının yanı sıra müşterilerimize e-ticarette tedarik ve stok yatırımı, çağrı merkezi, depolama, kargolama süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca web tasarım, tıklama başı reklamcılık, sosyal medya danışmanlığı, online itibar yönetimi gibi hizmetler de sunuyoruz. Özellikle e-ticaret alanında doğru ve hedef odaklı bir yol haritasına ihtiyaç duyan, başarı hikayeleri yazmak isteyen markalara kusursuz bir deneyim oluşturmaları konusunda rehberlik ediyoruz.”