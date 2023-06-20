Araştırma: Gündüz uykusu beyne iyi geliyor

Bebekken beynin gelişimi için gündüz uyumak çok kritikkten yaş aldıkça bu uygulama terk ediliyor.



Daha çok emeklilikte şekerlemeler geri geliyor.



Beyin yaş aldıkça doğal olarak küçülüyor, ancak şekerlemenin Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçip geçmediğini bulmak için daha çok araştırma yapmak gerekiyor.



Araştırmacılara göre kötü uyku zamanla beyne ve beyin hücrelerine zarar veriyor.



İngiliz Nöroloji Birliği ve Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Tara Spires-Jones, araştırma sonuçlarını ilginç bulduğunu söyleyerek, “Hafta sonları kısa şekerlemeleri seviyorum; bu araştırma kendimi tembel hissetmememem hatta beynimi koruduğumu düşünmem için beni teşvik edecek.” dedi.