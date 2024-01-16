Araştırmacılar, binlerce kişinin Covid-19 aşısı olmadığı için hayatını kaybettiğini ortaya koydu

İngiltere'nin tüm nüfusunu kapsayan ilk araştırmaya göre, 2022 yazında İngiltere'de 7.000'den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı veya önerilen sayıda aşı dozu almadıkları için hayatını kaybetti.

Araştırmacılar, "dönüm noktası" niteliğindeki bu çalışmanın, Covid büyük bir sağlık tehdidi oluşturmaya devam ettiği için insanların aşı olmaya devam etmelerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirttiler.

Birleşik Krallık'taki yetişkin nüfusun yüzde 90'ından fazlası pandeminin ilk aşamalarında aşılandığı kaydedildi.

YÜZDE 44 EKSİK AŞILANDI

Ancak araştırmacılar, Haziran-Eylül 2022 arasında, pandeminin acil durum aşamasının sona erdiği ilan edildikten sonra, Britanyalıların yaklaşık yüzde 44'ünün eksik aşılandığını söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜZDE 20 AZALTILABİLİRDİ

Ulusal Sağlık Servisi'nden (NHS) alınan bireysel sağlık verilerinin yanı sıra modelleme yöntemini de kullanan araştırmacılar, herkesin aşılarını yaptırmış olması halinde 7.180 daha az hastaneye yatış ya da ölüm vakası yaşanacağını tahmin ediyor.

Bu da, Britanyalıların tamamen aşılanmış olması halinde, yaz boyunca Covid nedeniyle hastaneye kaldırılan veya hayatını kaybeden 40.000 kişinin yaklaşık yüzde 20'sinin önlenebileceği anlamına gelmektedir.

Araştırmayı yürüten Health Data Research UK'in baş bilim insanı Cathie Sudlow, düzenlediği basın toplantısında sonuçların "tam ve doğru aşılanmanın bireyler ve toplum için iyi olduğunu" açıkça gösterdiğini söyledi.

67 MİLYON KİŞİYİ KAPSAYAN İLK ÇALIŞMA

Lancet dergisinde yayınlanan araştırmada, Birleşik Krallık'ın dört ülkesindeki beş yaş üstü herkesin güvenli ve anonimleştirilmiş sağlık verileri kullanıldı.

Araştırmacılar, Britanya'daki 67 milyon insanın tamamını kapsayan böyle bir çalışmanın ilk kez yapıldığını belirttiler.

Aynı yaklaşımın kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi diğer sağlık araştırma alanlarında da uygulanması çağrısında bulundular.

Önerilen Covid aşısı doz sayısı zaman içinde değişmiştir ve ülkeler arasında farklılık göstermektedir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN YENİ VARYANT UYARISI

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü, 2023'ün Aralık ayında Covid bulaşmasının arttığı konusunda uyarıda bulundu.

JN.1 varyantı şu anda dünya çapında en yaygın olarak rapor edilen varyanttır.