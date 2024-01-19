Avrupa Birliği, Amazon'u engellemeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nin Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u 1,4 milyar dolara satın almasını engellemeyi planladığı iddia edildi.



The Wall Street Journal'in haberine göre Amazon'un perşembe günü Avrupa Komisyonu yetkilileriyle yaptığı görüşmede anlaşmanın büyük olasılıkla reddedileceği konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.



Haberin ardından Roomba'nın üreticisi iRobot'un hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 36'dan fazla değer kaybetti.



E-ticaret devi, akıllı cihaz portföyüne eklemek istediği iRobot'u satın alma planını Ağustos 2022'de açıklamıştı.



AB, Amazon'un iRobot'u satın almasının rekabete zarar vereceğini savunuyor. Avrupa Komisyonu'nun anlaşmayı onaylamak ya da reddetmek için 14 Şubat'a kadar süresi bulunuyor.

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