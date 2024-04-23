Avustralya Başbakanı Elon Musk'ı "kibirli milyarder" olarak nitelendirdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney'deki bir kilisede yaşanan bıçaklı saldırı görüntülerine federal mahkeme kararıyla sosyal medya platformu X üzerinden küresel olarak erişim engeli getirilmesini emretti.  Bu gelişmelerin ardından platformun sahibi Elon Musk, Albanes'e tepki göstererek "Eğer herhangi bir ülkenin tüm ülkeler için içeriği sansürlemesine izin verilirse, herhangi bir ülkenin tüm interneti kontrol etmesini ne engelleyebilir?" diye konuştu. Başbakan ise Musk'ı "Kendisini yasaların üzerinde gören kibirli bir milyarder" olarak nitelendirdi.

Avustralya Başbakanı Elon Musk'ı "kibirli milyarder" olarak nitelendirdi

Avustralya başbakanı Anthony Albanese, Sydney'deki bir kilisede gerçekleşen bıçaklı eylemin videosunun kaldırılmasını emretmesinin ardından ülke ile X/ arasındaki gerilim derinleşirken, platformun sahibi "Kendisini yasaların üstünde gören kibirli bir milyarder" olarak nitelendirdi.

Musk ise ülkede bir gecede alınan mahkeme kararıyla X'in Sydney'deki bir kilisede yaşanan şiddetli bıçaklama görüntülerini kaldırmasının ardından Avustralya Başbakanına ateş püskürdü. 

Kararda, Avustralya federal mahkemesi X'e bir gencin Süryani rahibi bıçakladığı görüntüleri geçici olarak erişim engeli getirmesini iletti.

TÜM X KULLANICILARI İÇİN ERİŞİM ENGELİ TALEP EDİLDİ

X, platformun Avustralyalı kullanıcıları için paylaşımları engellediğini açıklarken, Avustralya'nın e-Güvenlik Komiseri, açık şiddet içerdiği için videoların tüm X kullanıcıları için kaldırılması çağrısında bulundu.

"BU ŞİRKETLERİ HİZAYA GETİRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ"

Avustralya başbakanı, "Sosyal medya şirketlerinin doğru olanı yapması gerekiyor. Bu şirketleri hizaya getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi 

Elon Musk bu gelişmelerin ardından platformda X'in ifade özgürlüğü ve gerçeği diğerlerinin ise sansür ve propagandayı temsil ettiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

Milyarder "Benim sözüme inanmayın, Avustralya Başbakanı'na sorun!" dedi.

Musk sözlerine şunları da ekledi; "Başbakan'a bu platformun tek doğru platform olduğu konusunda kamuoyunu bilgilendirdiği için teşekkür etmek istiyorum."

TÜM İNTERNETİ KONTROL ETMESİNİ NE ENGELLEYEBİLİR?

Tesla,SpaceX ve X/Twitter'ın sahibi, bir başka yazısında şirketin endişesini şöyle açıkladı;

"Eğer herhangi bir ülkenin tüm ülkeler için içeriği sansürlemesine izin verilirse, ki Avustralya 'eGüvenlik Komiseri' bunu talep ediyor, o zaman herhangi bir ülkenin tüm interneti kontrol etmesini ne engelleyebilir?" Söz konusu içeriği Avustralya için zaten sansürledik, yasal temyizi bekliyoruz ve sadece ABD'deki sunucularda saklanıyor" dedi.

Ancak e-Güvenlik Komiseri, bu paylaşımların Avustralya dışında ve X'e sanal özel ağ (VPN) üzerinden erişen Avustralyalı kullanıcılar tarafından hala erişilebilir olduğunu savundu.

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