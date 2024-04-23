Avustralya Başbakanı Elon Musk'ı "kibirli milyarder" olarak nitelendirdi

Elon Musk bu gelişmelerin ardından platformda X'in ifade özgürlüğü ve gerçeği diğerlerinin ise sansür ve propagandayı temsil ettiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

Milyarder "Benim sözüme inanmayın, Avustralya Başbakanı'na sorun!" dedi.



Musk sözlerine şunları da ekledi; "Başbakan'a bu platformun tek doğru platform olduğu konusunda kamuoyunu bilgilendirdiği için teşekkür etmek istiyorum."

TÜM İNTERNETİ KONTROL ETMESİNİ NE ENGELLEYEBİLİR?

Tesla,SpaceX ve X/Twitter'ın sahibi, bir başka yazısında şirketin endişesini şöyle açıkladı;

"Eğer herhangi bir ülkenin tüm ülkeler için içeriği sansürlemesine izin verilirse, ki Avustralya 'eGüvenlik Komiseri' bunu talep ediyor, o zaman herhangi bir ülkenin tüm interneti kontrol etmesini ne engelleyebilir?" Söz konusu içeriği Avustralya için zaten sansürledik, yasal temyizi bekliyoruz ve sadece ABD'deki sunucularda saklanıyor" dedi.

Ancak e-Güvenlik Komiseri, bu paylaşımların Avustralya dışında ve X'e sanal özel ağ (VPN) üzerinden erişen Avustralyalı kullanıcılar tarafından hala erişilebilir olduğunu savundu.