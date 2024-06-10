Ay Dünya'dan uzaklaşıyor: Zamanı etkileyebilir

Bilim insanları, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının zamanla değiştiğini ve bu durumun gezegenimizle olan ilişkisini etkilediğini keşfettiler.



Bilim insanlarına göre, yaklaşık 1.4 milyar yıl önce , Dünya'nın bir tam dönüşü, yaklaşık 18 saat sürüyordu.

Bu, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının o dönemde daha yakın olduğu ve dolayısıyla Ay'ın yerçekimi etkisinin dünyanın dönüş hızını arttırdığı anlamına geliyor.

Bu nedenle, günler daha kısaydı ve Dünya daha hızlı dönüyordu.

Çalışmanın ortak yazarı Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden Profesör Stephen Meyers, "Ay uzaklaştıkça Dünya, kollarını uzattıkça yavaşlayan bir artistik patinajcı gibi dönüyor" dedi.



Wisconsin-Madison Üniversitesi araştırma ekibi 2022'de Profesör Meyers başkanlığında, Dünya'nın geçmişine geri dönüp güneş sisteminin daha önce nasıl göründüğünü yeniden oluşturmayı amaçladılar.

GÜNLER 25 SAAT SÜRECEK

90 milyon yıl öncesine ait bir kaya oluşumundan tortuları inceleyen ekip incelemelere sonucu Ay'ın yılda ortalama 3,82 santimetre uzaklaştığını keşfetti.

Gözlemler sonu 200 milyon yıl sonra Dünya günlerinin 25 saat süreceğini tahmin ettiklerini açıkladılar.

Ancak bilim insanları Ay'ın 4,5 milyar yaşında olduğunu bilmesini de unutmamak gerekiyor.

Bu nedenle hesaplamaları bir miktar hatalı olabileceğini belirtiyorlar.