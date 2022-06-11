Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 11.06.2022 - 03:13 | Son Güncelleme : 11.06.2022 - 03:14
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Kızılelma'nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını paylaştı.
Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kareye "Kızılelma'nın boyalı haliyle ik fotoğrafı" satırlarını yazdı.
Milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağının ilk uçuşunun gelecek yıl yapılması hedefleniyor.
Tasarlanan uçak otomatik iniş ve kalkış özelliği, yüksek manevra kabiliyeti ve kısa pistli uçak gemilerinden kalkış yapabilme özellikleriyle dikkat çekiyor.