Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olması plananan 'Kızılelma'nın fotoğrafını paylaştı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 11.06.2022 - 03:13 | Son Güncelleme : 11.06.2022 - 03:14

Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı

Baykar Lideri , ''nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını paylaştı.

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kareye "Kızılelma'nın boyalı haliyle ik fotoğrafı" satırlarını yazdı.

Milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağının ilk uçuşunun gelecek yıl yapılması hedefleniyor.

Tasarlanan uçak otomatik iniş ve kalkış özelliği, yüksek manevra kabiliyeti ve kısa pistli uçak gemilerinden kalkış yapabilme özellikleriyle dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...