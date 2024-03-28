Beyaz Saray, federal kurumların yapay zeka verilerini istiyor

Beyaz Saray, yapay zeka kullanan federal kurumlara, Amerikalıların haklarını korumak ve hükümetin geniş bir uygulama yelpazesinde yapay zeka kullanımını genişletirken güvenliği sağlamak için 1 Aralık'a kadar "somut güvenceler" sunmalarını söyledi.

Yönetim ve Bütçe Ofisi, federal kurumlara yapay zekanın halk üzerindeki etkilerini izleme, değerlendirme ve test etme, algoritmik ayrımcılık risklerini azaltma ve hükümetin yapay zekayı nasıl kullandığı konusunda halka şeffaflık sağlama yönünde bir direktif yayınladı.

Beyaz Saray, kurumların yapay zekayı Amerikalıların haklarını veya güvenliğini etkileyebilecek şekilde kullanırken somut önlemler almaları gerekeceğini, buna halkın yapay zekanın hükümet tarafından nasıl ve ne zaman kullanıldığını bilmesi için ayrıntılı kamu açıklamalarının da dahil olduğunu söyledi.

JOE BIDEN İDARİ EMRİ İMZALADI

Başkan Joe Biden Ekim ayında, ABD ulusal güvenliği, ekonomisi, kamu sağlığı veya güvenliği açısından risk teşkil eden yapay zeka sistemlerinin geliştiricilerinin, güvenlik testlerinin sonuçlarını kamuya açıklanmadan önce ABD hükümetiyle paylaşmalarını zorunlu kılmak için Savunma Üretim Yasası'na başvuran bir idari emir imzaladı.

Beyaz Saray, yeni önlemlerin uçak yolcularının taramada gecikme olmaksızın Ulaştırma Güvenlik İdaresi yüz tanıma kullanımından vazgeçebilmelerini sağlayacağını söyledi.

BEYAZ SARAY DEVLET KURUMLARININ KULLANDIĞI YAPAY ZEKALARI DENETLEYECEK

Beyaz Saray, devlet kurumlarının yapay zeka kullanım durumlarının envanterlerini yayınlamalarını, yapay zeka kullanımıyla ilgili ölçümleri rapor etmelerini ve risk teşkil etmiyorsa devlete ait yapay zeka kodunu, modellerini ve verilerini yayınlamalarını istiyor.

Biden yönetimi, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın yapısal kasırga hasarını değerlendirmek için yapay zeka kullanması, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin ise hastalığın yayılmasını tahmin etmek ve opioid kullanımını tespit etmek için yapay zeka kullanması gibi devam eden federal yapay zeka kullanımlarına atıfta bulundu.

HAVA TRAFİĞİ İÇİN YAPAY ZEKA KULLANILIYOR

Federal Havacılık İdaresi'nin seyahat süresini iyileştirmek için büyük metropol alanlarındaki hava trafiğini dengelemeye yardımcı olmak için yapay zeka kullandığı kaydedildi.