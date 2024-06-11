Bilim insanları 100 vakayı inceledi! İşte ölümden sonra sizi bekleyenler

Ölümden sonra ruha ne olduğu veya ne olacağı konusu, felsefe, din ve bilim gibi birçok alanın üzerinde durduğu bir konu. Farklı kültürler ve inanç sistemleri, ölümden sonra ruhun kaderi hakkında çeşitli görüşlere sahip.
Bilim açısından bakıldığında ise, ölümden sonra ruha ne olduğu konusu daha belirsiz. Bazı bilim insanları, bilincin ölümden sonra da devam edebileceğini öne sürerken, diğerleri bunun sadece biyolojik bir süreç olduğunu ve bilincin bedenin ölümüyle sona erdiğini savunuyor.
Arizona Üniversitesi’nden Prof. Dr. Stuart Hameroff ve İngiliz fizikçi Sör Roger Penrose ölümden sonra bilincin kuantum seviyede saklandığını ve “Eğer bir insan ölürse, bu kuantum bilgi mikrotübüllerden serbest kalarak kâinata karıştığını" düşündüklerini belirtiyor. Bu teori, insan beynindeki mikrotübüllerin, bilgi ile etkileşime girerek ölüm sonrası bir tür bilinç yaratması fikrini destekliyor.
"BÜTÜN ÖLÜM DENEYİMLERİ BENZER"
Birleşik Krallık’tan bilim insanı Dr. Sam Parnia ise insan bilincinin ölümden sonra da var olmaya devam ettiğini savunuyor.
Parnia, Morgan Freeman'ın sunuculuğunu yaptığı National Geographic'in The Story of God programında, insan bilincinin biz öldükten sonra da yaşamaya devam ettiğine inandığını açıkladı.
Kalp krizi geçirip hayatta kalan hastalara dair 100’den fazla vakayı incelediğini söyleyen doktor, bu hastaların en önemli özelliklerinin teknik olarak ölüp geri dönmüş olmaları olduğunu ve hepsinin oldukça garip deneyimler yaşadığını anlatıyor.
Palma'nın çıkış noktası ise test ettiği vakalardaki hemen hemen bütün ölüm deneyimlerinin benzer olması. Ölüm anından sonra hücrelerde çökmenin başladığını ve bu süreçte yaşananların ölüm deneyimini ortaya çıkardığını düşünüyor.
İnsanların bu tür deneyimleri olduğunu binlerce yıldır bildiklerini belirten Dr. Palma, ölümden sonra hayatın mümkün olabileceğini ruhun (ya da zihin) kaybolmadığını, beden yeniden canlandırıldığında yaşamın kaldığı yerden devam edeceğini savunuyor. Ancak insan zihni hakkında çok az şey bilindiğini ve ne yazık ki bu sorunun kesin bir cevabı olmadığını belirtti.
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