Bilim insanları 100 vakayı inceledi! İşte ölümden sonra sizi bekleyenler

Ölümden sonra ruha ne olduğu veya ne olacağı konusu, felsefe, din ve bilim gibi birçok alanın üzerinde durduğu bir konu. Farklı kültürler ve inanç sistemleri, ölümden sonra ruhun kaderi hakkında çeşitli görüşlere sahip.



Bilim açısından bakıldığında ise, ölümden sonra ruha ne olduğu konusu daha belirsiz. Bazı bilim insanları, bilincin ölümden sonra da devam edebileceğini öne sürerken, diğerleri bunun sadece biyolojik bir süreç olduğunu ve bilincin bedenin ölümüyle sona erdiğini savunuyor.

Arizona Üniversitesi’nden Prof. Dr. Stuart Hameroff ve İngiliz fizikçi Sör Roger Penrose ölümden sonra bilincin kuantum seviyede saklandığını ve “Eğer bir insan ölürse, bu kuantum bilgi mikrotübüllerden serbest kalarak kâinata karıştığını" düşündüklerini belirtiyor. Bu teori, insan beynindeki mikrotübüllerin, bilgi ile etkileşime girerek ölüm sonrası bir tür bilinç yaratması fikrini destekliyor.