Bilim insanları açıkladı: Işınlanma teknolojisi için ilk büyük adım

"STAR TREK" TEKNOLOJİSİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ



Wits Üniversitesi'nden profesör Andrew Forbes, "Geleneksel olarak, iletişim kuran iki taraf, kuantum aleminde bile bilgiyi birinden diğerine fiziksel olarak gönderir. Artık bilgiyi bağlantı üzerinden ışınlamak mümkün. Star Trek teknolojisi gerçeğe dönüştü." dedi.



Bilim adamlarının yaptığı en önemli ilerleme çalışmada doğrusal olmayan bir optik dedektör kullanılmasıydı.



Bu araç fazladan foton ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve kullanıldığında parmak izi veya yüz gibi herhangi bir "desen" gönderilebiliyor.



Forbes'a göre bu protokol, tek bir temel bileşen dışında ışınlanmanın tüm özelliklerine sahip. Doğrusal olmayan dedektörü işler hale getirmek için parlak bir lazer ışınına ihtiyaç duyuyor.



Günümüzde bu teknolojinin kullanılabileceği alanlardan bir diğeri bankacılık.



Işınlanma teknolojisi bir müşterinin fiziksel herhangi bir yöntem kullanmadan bir bankaya parmak izini gönderebilmesi anlamına geliyor. Bu da bilgisayar korsanlarının sürece müdahale etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

STAR TREK IŞINLANMA SAHNESİ: