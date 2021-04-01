Bilim insanları, mikroplastik kirliliği ile savaşmak için "yaşayan robotlar" geliştirdi

Bilim insanları kurbağa embriyolarının kök hücrelerinden yapılan mikroskobik bir 'yaşayan robot' geliştirdi. Söz konusu robotlar, kendi kendini iyileştirme güçleri ve belirli bir hafıza kapasitesi ile tasarlandı.



Bir bilgisayar tarafından programlanan, ancak biyolojik hücreler kullanılarak inşa edilen mikrobotlara ksenobot adı verliyor. Ksenobotların ilk versiyonu geçen yıl ortaya çıktı ve bilim dünyasında büyük bir yankı uyandı.

KENDİ KENDİLERİNİ İYİLEŞTİREBİLİYORLAR



İnsan vücudunda dolaşarak hastalıkları tespit edebilen ve bir milimetreden küçük olan ksenobotlar; kendi kendilerini iyileştirebiliyor ce herhangi bir komut olmaksızın hareket edebiliyorlar.



Şimdi araştırmacılar, bu robotların ikinci versiyonunu geliştirdiklerini duyurdu. Her iki versiyon da de Tufts Üniversitesi ve Vermont Üniversitesi'nden (UVM) biyologlar ve bilgisayar bilimcileri tarafından geliştirildi ve hücre toplamak için kullanılan Afrika kurbağası Xenopus Laevis'in ardından 'ksenobot" adını aldı.



YENİ VERSİYONDA GELİŞMİŞ HAFIZAYA SAHİPLER

Ksenotbotların ikinci versiyonunda daha hızlı hareket etmeleri sağlandı. Bununla birlikte, en büyük gelişme, radyoaktif kontaminasyon, kimyasal kirleticiler veya vücuttaki bir hastalık durumu gibi şeyleri, daha ileri analizler için araştırmacılara geri bildirilebilecek şekilde hafıza yeteneği eklendi.



İlk robotlar, özellikle ilacı doğrudan vücuttaki bir noktaya ulaştırmak üzere bir dizi görevi yerine getirmek üzere programlanmışlardı.

MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ İLE SAVAŞACAK

UVM'den Josh Bongard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Robotlara daha fazla yetenek kazandırdığımızda, onları daha ayrıntılı görevleri yerine getirme becerisine sahip olurlar. Bunları potansiyel olarak yalnızca çevrelerindeki koşulları rapor etmek için değil, aynı zamanda ortamlarındaki koşulları değiştirmek ve onarmak için de kullanabiliriz. Ksenobotları faydalı işler yapmasını istiyoruz. Şu anda onlara basit görevler veriyoruz, ancak nihayetinde örneğin okyanustaki mikroplastikleri veya topraktaki kirleticileri temizleyebilecek yeni bir tür yaşam aracı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Yapılan çalışma kapsamında araştırmacılar, ksenonotları normalde yeşil renkte parlayan EosFP adı verilen bir floresan raportör proteini kullanarak bir bit’lik bilgiyi kaydetme ve okuma yeteneği ile tasarladılar. Ayrıca, kök hücreler eksize edilmeden önce EosFP proteini için mesajcı RNA (mRNA) kodlaması enjekte edildi.



ATIK PLASTİKLER KALDIRIM TAŞI OLDU