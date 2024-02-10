Bilim insanları yeni bir tür yıldız tozu keşfetti

BİLİNEN EN VERİMLİ YILDIZ TOZU ÜRETİCİSİ



Araştırmacılar, yaklaşık 300 milyon ışıkyılı uzaklıktaki sarmal bir galakside bulunan süpernovanın şimdiye kadar kaydedilen en verimli toz üreten süpernovalardan biri olduğunu söylüyor.



Cardiff Üniversitesi Fizik ve Astronomi Enstitüsü başkanı Profesör Haley Gomez, "Bu çalışmada, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, nadir görülen bir türü izlemek için hem görünür hem de kızılötesi ışığı tarayabilen birden fazla teleskop kullandı. Yıldız tozu, çok yaşlı bir yıldızın biraz daha büyük ve daha genç bir yoldaş yıldızla birlikte patlamasıyla meydana geldi. Patlamanın devasa şok dalgası daha önce bir veya her iki yıldız tarafından fırlatılan malzemeye çarpıştı ve bu 'çarpışma' yeni bir kozmik toz yığınının oluşmasına yol açtı" diye konuştu.



Nature Astronomy'de yayınlanan çalışma, SN2018evt adı verilen süpernovaya odaklanıyor.



SN2018evt ile ilgili yeni çalışma, patlamadan yalnızca bin 41 gün sonra Güneş'in kütlesinin yüzde 1'ine eşdeğer miktarda kozmik tozun oluştuğunu gösteriyor.

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