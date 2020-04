Bill Gates, Trump’a katılmıyor: ABD’de corona virüsten ölüm oranı daha düşük olacak

Bill Gates, Fox News Sunday'e verdiği demeçte, ABD’lilerin sosyal izolasyon ve kişisel karantina şartlarına harfiyen uyması halinde ABD'deki COVID-19 ölümlerinin, Başkan Donald Trump tarafından tahmin edilenden daha düşük olacağını söyledi.



Gates, ABD’lilerin sosyal izolasyon ve kişisel karantina şartlarına uyumaması halinde, corona virüsten enfekte olmuş kişi ve dolayısıyla ölüm sayısının kaçınılmaz bir şekilde artacağını ifade etti.

Gates'e göre ABD halkı çalışma ve seyahat gibi günlük rutinlerine devam etseydi, insanların büyük çoğunluğunun corona virüsten enfekte olması ve can kaybının artması kaçınılmaz olurdu.



Microsot’un kurucu ortağı olan Bill Gates, 2015 ylında dünyayı bir sonraki pandemi için uyararak hazırlıkların oldukça yetersiz olduğuna dikkat çekmişti



Şimdiye kadar, ABD'de corona virüs 337 bin 710 kişiye bulaştı ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 600’ü aştı. New York en çok ölüm olayının yaşandığı eyaletler arasında başı çekiyor. New York City’de corona virüs kaynaklı en az 2 bin 472 ölüm yaşanırken şehirdeki enfekte olmuş hasta sayısı 67 bin 500’ü aştı.



ABD ise İtalya (15 bin 800'den fazla ölüm) ve İspanya’dan (12 bin 600'den fazla ölüm) sonra en çok ölümün yaşandığu üçüncü ülke konumunda ancak vaka sayısı her gün katlanarak artıyor.

