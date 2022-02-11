Binance'den 200 milyon dolarlık Forbes yatırımı

Milyarder sıralamalarıyla Forbes, anlaşmanın Bitcoin gibi dijital varlıklar hakkında bilgi sağlayan bir lider olmasına yardımcı olacağını söyledi.

Bu yatırım, potansiyel çıkar çatışmaları hakkında soru işaretleri yarattı.

Binance, 2020'de Forbes'a hakaret davası açmış ve daha sonra davayı düşürmüştü.

Yatırımı açıklayan bir açıklamada Binance kurucusu Changpeng 'CZ' Zhao, medyayı kripto piyasası ve gelişmekte olan “blockchain” teknolojileri hakkında "yaygın tüketici anlayışı ve eğitimi oluşturmak için önemli bir unsur" olarak gördüğünü söyledi.

Net değerinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğu tahmin edilen Çinli ve Kanada vatandaşı olan milyarder, daha sonra yorumlarını netleştirmek için Twitter'ı kullandı ve odak noktasının Forbes'un teknolojisini geliştirmesine yardım etmek olduğunu söyledi.

Changpeng 'CZ' Zhao, yaptığı bir diğer açıklamada, Binance’in diğer geleneksel şirketlere yatırımları takip ettiğini de ifade etti.

1917 yılında kurulan Forbes, onlarca yıldır bir aile şirketiydi ve iş dünyasının devlerini kapsayan içerikleriyle isim yaptı. Ancak medya endüstrisindeki her kurum içim için geçerli olduğu gibi, baskıdan dijitale geçişte zorlandı.

2013 yılında Forbes ailesi işi satışa çıkardı ve Hong Kong merkezli Integrated Whale Media çoğunluk hissesini satın aldı.

Geçen Ağustos ayında Forbes, halka açılmak isteyen şirketleri satın almak için kurulmuş bir firma olan Magnum Opus ile birleşme yoluyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edileceğini söyledi.

Firmalar, Forbes'a yaklaşık 630 milyon dolar değerlemeyle, 400 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını söyledi.

Binance ise şimdi bu tutarın yarısının gerisinde. Forbes CEO'su Mike Federle, "Forbes, karmaşıklıkların gizemini ortadan kaldırmaya ve blok zincir teknolojileri ve ortaya çıkan tüm dijital varlıklar hakkında yararlı bilgiler sağlamaya kararlıdır" dedi.

Forbes bugün, 76 ülkeyi kapsayan 45 lisanslı yerel baskı ile dünya çapında 150 milyondan fazla kişiden oluşan bir kitleye sahip.

Çevrimiçi versiyonuna katkı sağlayan çokça isim var. Bu isimlerin makaleleri zaman zaman markanın güvenilirliği hakkında soruları gündeme getiriyor.

Forbes’a daha önce katkıda bulunan isimlerden biri olan Heather Morgan, 2016 yılında bir Bitcoin borsasının hack’lenmesiyle çalınan milyonlarca doları aklama planına katılmakla suçlandı. Forbes, ilişkilerinin geçen yıl sona erdiğini ifade etmişti.