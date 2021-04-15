Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Nisan 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?

Kripto para piyasalarındaki yükseliş devam ederken Bitcoin'in (BTC) hakimiyeti yüzde 51'e geriledi.



Piyasaların büyüklüğü 2 trilyon 297 milyara yükseldi.



Dün 64 bin doları geçen Bitcoin ise yüzde 1'e yakın değer kaybederek 63 bin 198 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin'in aktif piyasa büyüklüğü ise 1.18 trilyon dolar seviyelerinde.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük para birimi Ethereum (ETH) yükselişine devam ediyor. ETH son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kazanarak 2 bin 474 dolar oldu.



Ripple (XRP) ise dünkü hızlı yükselişinin ardından yüzde 2.6 geriledi. XRP'nin fiyatı 1.77 dolar.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

