Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki olumsuz hava devam ediyor. Piyasalar son 24 saatte yüzde 1.6 değer kaybetti. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 311 milyar dolara geriledi.

Bitcoin'deki düşüş ise piyasa ortalamasının üzerinde oldu. Saat 08.40 itibariyle BTC son 24 saatte yüzde 2.1 değer kaybetti ve 46 bin 839 dolar seviyesine indi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.36'ya indi.

Ethereum da düşüş gösteren para birimlerinden oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 2.2 azaldı ve 3 bin 909 dolara düştü.

Ripple cephesinde ise piyasanın tersine bir hareket görüldü. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 7.1 artarak 89 centin üzerine çıktı.

Dogecoin ise Tesla yükselişiyle kazandığı değeri geri verdi. DOGE'un fiyatı yüzde 2.2 azalarak 17 centin altını gördü.

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