Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto paralarda yükseliş devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler 22.12.2021 - 10:02

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün yeşile dönen kripto para piyasalarındaki yükseliş sürüyor. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2 yükselerek 2 trilyon 417 milyar dolar büyüklüğüne ulaştı. 

Saat 10.00 itibariyle 'deki yükseliş ise yüzde 1.3 oldu. BTC'nin fiyatı 49 bin 297 dolara yükselirken, piyasa hakimiyeti 38.55 seviyelerine geldi. 

Ethereum'daki yükseliş BTC'nin gerisinde kaldı. ETH'nin fiyatı binde 9 artarak 4 bin 58 dolar oldu. 

Öte yandan Ripple hızlı yükselişini sürdürüyor. XRP'nin fiyatı yüzde 6.5 artarak 96 cente çıktı. Ripple böylece uzun bir aradan sonra yenide 1 dolar seviyesine yaklaştı.

Dogecoin'deki yükseliş ise daha az oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 1.1 artarak 17 centte kaldı. DOGE coin yaşadığı durgunluk nedeniyle en büyük 10 kripto para arasındaki yerini kaybetti. 

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