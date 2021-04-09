Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Nisan 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarının hacmi önceki gün yaşanan düşüşün ardından yenide toparladı.

Coingecko verilerine göre toplam piyasa hacmi yüzde 3'e yakın değer kazanarak yeniden 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin'de yüzde 2 oranında değer kazandı ve yeniden 58 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 1.86 trilyon dolar seviyesinde duruyor. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 54 seviyelerinde.

Ethereum da son 24 saate yüzde 3 değer kazandı. ETH, 2 bin 77 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ripple XRP projesi ise yüzde 10'dan fazlaartarak 1 dolar 5 cent seviyesine yükseldi.

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