Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün yüzde 5'e yakın değer kazanan kripto para piyasaları son 24 saatte değişiklik göstermedi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10.20 itibariyle piyasalardaki değişiklik binde 1 oranında kaldı. Toplam piyasa değeri ise 2 trilyon 494 milyar dolarda bekliyor.

Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1 oranında değer kaybeti. BTC'nin fiyatı 50 bin 603 dolara geriledi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.37'ye düştü.

Ethereum ise değişiklik göstermedi. ETH'ninfiyatı 4 bin 366 dolar seviyelerinde sabit kaldı.

Ripple ise sınırlı bir gerileme gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.1 azalarak 82 cent seviyesine indi.

Dogecoin'de de değişiklik görüşmedi. DOGE'un fiyatı binde 4 oranında azalara 17 centen işlem görmeye başladı.

GÖZLER ABD'DE

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Finansal Hizmetler Komitesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi kripto paralar ve yasal düzenlemeler.

Bugün saat 18.00'de başlayacak toplantı öncesi kripto dünyasının önde gelen isimleri ABD'den sert tutum almamasını istedi. Temkinli kurallar talep eden isimler aksi takdirde piyasanın yer altına çekileceği uyarısında bulundu.

El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi haline getirirken her ülke kripto paralara aynı sıcaklıkla yaklaşmıyor.

Komitede önde gelen 6 kripto firmasının temsilcisi de bulunacak.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

