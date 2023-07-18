Bluesky, ırkçı kullanıcı adlarına izin verdiği için tepki gördü

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kuruluşu olan Bluesky platformunun, kullanıcıların oluşturdukları isimlerde ırkçı tabirler kullanmasını engelleyecek herhangi bir önlem almaması tepkilere neden oldu.



Bazı Bluesky üyeleri, kullanıcı isimlerinde ırkçı söylemler barındıran bir hesabı şikayet etti. Hesap aynı gün Bluesky tarafından kapatıldı.

YAZILIMCILAR DURUMA EL ATTI



Öte yandan Bluesky yetkilileri hesap oluşturulurken ırkçı söylemlerin kullanılmasını yasaklayacak bir güncelleme yaptı.



Daha önceden böyle bir güncelleme yapılmaması ise platformun kullanıcıları tarafından tepki görmesine neden oldu.

"BİZİM HATAMIZDI"



Bluesky tarafından yapılan açıklamada, "Kullanıcılar, ırkçı kullanıcı adına sahip bir hesap bildirdiler. Bu tamamen topluluk kurallarımızı ihlal ediyordu ve oluşturulmasına izin veren sistem bizim hatamızdı." dedi. Hesabın 40 dakika ieçerisinde platformdan kaldırıldığı ve benzer kullanıcı adlarında hesap oluşturulmasını engelleyen bir sistem güncellemesi yapıldığı belirtildi.

