Boston Dynamics'in robot köpeği çoban oldu

Robot köpek Spot’un hünerlerini sergilediği yeni bir video paylaşıldı.



ABD'li teknoloji şirketi Boston Dynamics'in ürettiği robot köpek bu sefer bir koyun sürüsüne çobanlık yaptı.



Robotik yazılım şirketi Rocos, satın aldığı robot köpeğin Yeni Zelanda kırlarında otlayan bir koyun sürüsünü güttüğü anların videosunu paylaştı.



Görüntülere bakılırsa tıpkı bir çoban köpeği gibi, koyunları belli bir alanda otlamaları için yönlendiren robot köpek, bir insan gözetimine ihtiyaç duymuyor.

