Bu yeni bütçe dostu iPhone SE 4 mü? Sızan görüntülere göre ekran büyüyor!

İddialara göre Apple'ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin bazı görüntüleri sızdırıldı. Teknoloji devi bu modelde tek lensli bir arka kamera kullanırken, tasarımda Dinamik Ada'ya sahip olacağı da öne sürüldü.



Apple'ın bütçe dostu yeni telefonu Iphone SE 4'ün bazı bilgisayar destekli (CAD) görselleri sızdırıldı.



Sızdırılan görüntülerin Apple'ın bir sonraki uygun fiyatlı akıllı telefonu olduğu iddia ediliyor.



Görüntülere göre Apple'ın bütçe dostu SE serisinin en yenisi olan bu telefon 6.1 inç ekrana, USB-C şarj portuna ve arkada tek bir ana kameraya sahip olacak.



Bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen yeni telefon yaklaşık 500 dolarlık fiyatyla piyasadaki en ucuz akıllı telefonlardan biri haline gelecek.



iPhone SE genellikle Apple'ın "bütçe dostu" telefon serisi olarak tanımlanıyor, ancak en son model olan iPhone SE 3'ün fiyatı 579 euroya kadar çıkıyor.

EKRAN BÜYÜYOR



iPhone SE 4, 2022'de piyasaya sürülen iPhone SE 3'teki 4,7 inç ekrandan biraz daha büyük olan 6,1 inç ekrana sahip olacak.



Ayrıca iPhone SE 3'te ekranın altında ana sayfa düğmesi bulunurken, görseller iPhone SE 4'te bu özelliğin olmayacağını gösteriyor.



Apple bu yılın sonlarına doğru iPhone 16'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

EYLEM DÜĞMESİ OLABİLİR



iPhone 16'ya benzeyeceği de belirtilen iPhone SE 4'ün bir eylem düğmesiyle birlikte çıkış yapacağı öne sürüldü.



ÇIKIŞ TARİHİ



iPhone SE 4'ün 2025 yılından önce piyasaya sürülmeyeceği de belirtildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin