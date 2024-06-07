ByteDance, Malezya'da yapay zekaya 2,1 milyar dolarlık yatırım yapabilir

TikTok'un ana şirketi ByteDance, Malezya'ya 2,13 milyar dolarlık yatırım yaparak yapay zeka merkezi kuracak. Ayrıca Johor eyaletindeki veri merkezi tesislerini ise 319 milyon dolarlık bir yatırım ile genişletecek.

ByteDance, Malezya'da yapay zekaya 2,1 milyar dolarlık yatırım yapabilir

Malezya'nın ticaret bakanı Tengku Zafrul, sosyal medya uygulaması TikTok'un ana şirketi Çinli ByteDance'ın Malezya'da bir merkezi kurmak için yaklaşık 2,13 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Zafrul, Güneydoğu Asya'ya genişleyen bir dizi küresel şirketinin sonuncusu olan anlaşmanın bir parçası olarak, ByteDance'ın Malezya'nın Johor eyaletindeki veri merkezi tesislerini de 319,5 milyon dolarlık ek bir yatırımla genişleteceğini söyledi.

Tengku Zafrul X'te yayınlanan bir yazıda "ByteDance tarafından yapılan bu ek yatırım, Malezya'nın dijital ekonomiyi 2025 yılına kadar Malezya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 22.6'sına çıkarma hedefine ulaşmasına şüphesiz yardımcı olacaktır" dedi.

Bu duyuru, son aylarda diğer teknoloji devlerinin Malezya'ya yaptığı benzer büyük yatırımları takip ediyor.

Geçtiğimiz ay Google, Malezya'daki ilk veri merkezini ve Google Cloud bölgesini geliştirmek için 2 milyar dolarlık bir yatırım planladığını, Microsoft ise bulut ve yapay zeka hizmetlerini genişletmek için 2,2 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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