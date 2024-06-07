Call of Duty'nin yeni ürünü Xbox Game Pass'e dahil oluyor

Microsoft, en çok satan “Call of Duty” serisinin yeni ürününü Xbox Game Pass hizmetinde sunmaya hazırlanırken, Pazar günü gerçekleşecek video oyun konferansında bu duyuruyu yapması bekleniyor.

34 MİLYON ABONE SAYISINDA ARTIŞ OLABİLİR

Bu hamle, Şubat ayı itibariyle 34 milyon abonesi olan abonelik hizmetinin büyümesini muhtemelen artıracaktır.

Ancak Microsoft'un geçen yıl Ekim ayında 69 milyar dolara satın aldığı Activision Blizzard'ın en gözde ürününün satışlarına da zarar verebilir.

NYU Stern School of Business'ta öğretim görevlisi olan Joost Van Dreunen, “Game Pass için bir abonelik hizmeti olarak büyük bir ivme yaratıyor” dedi.

DİĞER BÜYÜK OYUNLAR DA ÇIKIŞ GÜNÜNDE GAME PASS'E EKLENEBİLİR

Xbox Başkanı Sarah Bond geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, oyuncuların lansman gününden itibaren hizmette tüm birinci parti Xbox oyunlarının yanı sıra sahip olduğu diğer büyük oyunları da bekleyebileceklerini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak Mayıs ayında Reuters'a verdiği demeçte şirketin bir sonraki “Call of Duty” oyununu Xbox fuarında Game Pass üzerinden yayınlamayı planladığını söyledi.

CALL OF DUTY SERİSİNİN TAMAMI GAME PASS'E EKLENEBİLİR

Bazı analistler Bond'un yorumlarını şirketin zaman içinde 20'den fazla oyundan oluşan “Call of Duty” serisinin tamamını Game Pass'e ekleyebileceğinin bir işareti olarak yorumlasa da böyle bir hamlenin ancak önümüzdeki yıl ya da 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.