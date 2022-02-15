Casper Türkiye'de anakart üretimine başladı

Türkiye'de son yıllarda atılan en önemli adımlardan biri yerli telefon üretimi. Özellikle Türk mühendislerin üretimde istihdamı büyük önem arz ediyorken, artık ülke topraklarında tamamı Türk mühendisler tarafından üretilen anakartlar, telefonlar ve bilgisayarlar da yer alıyor.

Casper, 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu teknoloji üssünde telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine başladı.



TEKNOLOJİ ÜSSÜNDE ANAKART ÜRETİMİ



Bir bilgisayarın, telefonun ya da dijital cihazın tüm bileşenlerin birbiriyle bağlantısını sağlayan ve kontrol eden anakartlar, elektronik sitemlerin en önemli parçalarıdır.

Uzun yılların AR-GE deneyimiyle Casper mühendisleri, artık anakart üretimini de kendi tesislerinde gerçekleştiriyor. Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Casper’ın teknoloji üssünde anakart ve subboard üretimine başlandı.



Son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla teçhiz edilmiş 2 üretim hattı ve 4 üretim bandında, yaklaşık 1200 çip ve komponentten oluşan anakartlar CKD hatlarındaki bu son teknoloji makineler ile uluslararası endüstriyel standartlarda üretiliyor.



Üretim öncesi hassas test ve ölçümlerden geçen elektronik parçalar, sırasıyla çeşitli kontroller ve testlerde geçiriliyor ve SKD bantlarına iletiliyor. Birçok “Dayanıklılık, Yaşlandırma ve Fonksiyon” testlerinden geçip Casper mühendislerinden onay almış pilot üretim numuneleriyle aynı standarttaki binlerce telefon SKD bantlarında üretiliyor.



YILDA 500 BİN ADET YERLİ TELEFON ÜRETİM KAPASİTESİ



Son yıllarda atılan en önemli adımlardan birini de telefon üretimi oluşturuyor. Birçok yabancı menşeili marka da Türkiye’de fabrikalar kurup telefon üretimine başlamıştı.

Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper da Türk mühendislerinin imzasını taşıyan tamamıyla yerli telefon üretimini gerçekleştiriyor.

Öyle ki teknoloji üssünde yılda 500 bin adet telefon ve tablet üretim kapasitesine sahip olan şirket, bütçe dostu VIA ürün portföyüyle son teknolojiyi tüketicilere sunabiliyor.



Yıllık 1 milyon adet cihaz üretimi gerçekleştiren Casper’ın #ÜreterekBüyüyoruz mesajını taşıyan üretim videosu https://www.youtube.com/watch?v=TVmf2ttQ4Bw linkinden izlenebilir.