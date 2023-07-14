Cenazeler uzaya gönderilecek: Milyarlarca yıl boyunca güneşin çevresinde dönecek

Cenazeler toprağa ya da denize verilmeyecek, uzaya gönderilecek. Dünya yörüngesinde cenaze hizmeti veren ABD merkezli şirket, şimdi de "derin uzay" cenazesi hizmeti başlattı.



Dileyenler, sevdiklerinin küllerini roketlerle uzayın sonsuz boşluğuna gönderebilecek. Küller, roketle güneş çevresindeki bir yörüngeye fırlatılacak.



Uzaya gönderiecek kapsüllerin içinde küllerin yanı sıra yaşayan insanlardan alınmış DNA örnekleri de var. DNA'sını uzaya gönderenler bu sayede bir tür ölümsüzlüğe kavuştıklarını söylüyor.



NASA’nın James Webb teleskobu ilk kez uzayda karbon molekülü tespit etti Haberi Görüntüle 196 kapsülün içinde aralarında ABD Başkanları George Washington, Dwight Eisenhower ve John F Kennedy'nin DNA'larının yanı sıra Uzay yolu dizisinin yratıcısı Gene Roddenberry'nin de külleri bulunuyor.



Uzay cenazesi konseptinde, küller genelde uzay araçlarıyla dünya yörüngesine ya da Ay'a taşınıyordu. ABD'li şirket yetkilileri güneş çevresindeki yörüngede dönecek küllerinse milyarlarca yıl uzayda kalacağını vurguluyor. Uzaya uçuş 200 bin, konaklama 9,5 milyon dolar Haberi Görüntüle