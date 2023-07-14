Cenazeler uzaya gönderilecek: Milyarlarca yıl boyunca güneşin çevresinde dönecek

"Uzayda cenaze töreni" konusunda uzman bir Amerikan şirketi, dünya yörüngesi ve ay cenazelerinin ardından, yeni bir hizmet başlattı. "Uzay cenazeleri", dünyadan 330 milyon kilometre uzaklıkta, milyarlarca yıl boyunca güneşin çevresinde dönecek. Uzaya gönderilecek kapsüllerin içinde ölmüş kişilerin küllerinin yanı sıra, yaşayan insanlardan alınan DNA örnekleri de bulunuyor.

Cenazeler uzaya gönderilecek: Milyarlarca yıl boyunca güneşin çevresinde dönecek

Cenazeler toprağa ya da denize verilmeyecek, uzaya gönderilecek. Dünya yörüngesinde hizmeti veren ABD merkezli şirket, şimdi de "derin uzay" cenazesi hizmeti başlattı.

Dileyenler, sevdiklerinin küllerini roketlerle uzayın sonsuz boşluğuna gönderebilecek. Küller, roketle çevresindeki bir yörüngeye fırlatılacak.

Uzaya gönderiecek kapsüllerin içinde küllerin yanı sıra yaşayan insanlardan alınmış DNA örnekleri de var. DNA'sını uzaya gönderenler bu sayede bir tür ölümsüzlüğe kavuştıklarını söylüyor.

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196 kapsülün içinde aralarında ABD Başkanları George Washington, Dwight Eisenhower ve John F Kennedy'nin DNA'larının yanı sıra yolu dizisinin yratıcısı Gene Roddenberry'nin de külleri bulunuyor.

Uzay cenazesi konseptinde, küller genelde uzay araçlarıyla dünya yörüngesine ya da Ay'a taşınıyordu. ABD'li şirket yetkilileri güneş çevresindeki yörüngede dönecek küllerinse milyarlarca yıl uzayda kalacağını vurguluyor.

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