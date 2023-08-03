ChatGPT su içiyor: Her görüşmede yarım litre su tüketimi

Yapay zeka sistemlerinin soğutulması için kullanılan fanların ve klimaların yeterli olmadığı, bu durumdan dolayı makinelerin ısınmaması için sıvı soğutma sistemlerinin kullanıldığı ifade edildi.



Colorado Riverside Üniversitesi ve Texas Arlington Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar, yapay zeka sohbet robotlarının şaşırtıcı miktarda su kullandığını ortaya çıkardı.



700 BİN LİTRE SU TÜKETİYOR



Araştırmacılara göre, Microsoft,'un ABD veri merkezlerinde GPT-3 eğitiminin doğrudan 700 bin litre tatlı su tüketebileceğini hesapladı.



Hesaplamalara göre ChatGPT ile yaptığınız yaklaşık 20-50 soru ve yanıttan oluşan her görüşme için, yapay zeka sohbet asistanının 500ml su içtiği vurgulandı.



Öte yandan Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard'ın da sıvı soğutma sisteminden dolayı su tüketimi sağladığı belirtildi.

SU KULLANIMINI YÜZDE 95 ORANINDA AZALTMAYI HEDEFLİYOR



Google ve Microsoft'un 2024 yılına kadar veri merkezlerinde kullandıkları sıvı soğtuma sistemindeki suyun miktarını yüzde 95 oranında azaltmayı hedefliyor.

