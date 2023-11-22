ChatGPT'ye rakip geliyor: Elon Musk Grok AI'nin çıkış tarihini duyurdu

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ve ChatGPT'ye rakip olması beklenen Grok AI'nin X üzerinde ne zaman kullanılabileceğini açıkladı. Musk, üç ayrı abonelik planı sunduğu platformda yapay zeka özelliğini en üst kademe Premium+ kullanıcıları için kullanıma sunacak.

ChatGPT'ye rakip geliyor: Elon Musk Grok AI'nin çıkış tarihini duyurdu

, geçtiğimiz haftalarda yapay zeka robotu Grok AI'yi tanıttı. 

Musk, sahibi olduğu X yani eski adıyla 'a da yapay zeka sohbet robotunun entegre edileceğini açıkladı.

"İNSAN BENZERİ BİR ASİSTAN"

Musk, Grok’u diğer yapay zeka ürünlerinden ayıran özellikleri arasında insan benzeri bir asistan olduğunu ve mizahi yaklaşımıyla daha eğlenceli bir AI robotu olduğunu dile getirdi.

GROK AI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu Grok AI'nin gelecek hafta X üzerinden çıkış yapacağını duyurdu.

Öte yandan bu özelliğin platform üzerinde Premium+ abonelerine özel olacağı belirtildi.

ÜÇ AYRI ABONELİK PLANI

Musk, Grok AI yapay zekasını duyurduktan sonra platforma üç ayrı abonelik planı sundu. 

Basic, Premium ve Premium+ planlarıyla kullanıcılar özelliklerden kademeli olarak faydalanabiliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...