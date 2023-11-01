Çin, İsrail'i çevrimiçi haritalardan sildi

Çin, Baidu ve Alibaba'nın çevrimiçi haritalarında İsrail'in adını sildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Baidu'nun Çince çevrimiçi haritaları İsrail'in uluslararası alanda tanınan sınırlarının yanı sıra Filistin topraklarını ve önemli şehirleri de gösteriyor, ancak ülkeyi ismiyle açıkça tanımlamıyor.



İsrail'in adının Alibaba'nın Amap tarafından üretilen çevrimiçi haritalardan da kaybolduğu belirtildi.

ÇİN VE RUSYA KARARI VETO ETTİ



Geçtiğimiz hafta Çin ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara "ara" verilmesi çağrısında bulunan ABD destekli bir kararı veto etti.

