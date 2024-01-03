Çin, "yapay güneş" için şirket kuruyor

China National Nuclear Corporation'a (CNNC) göre Çin, yapay güneş olarak bilinen nükleer füzyon reaktörünü hayata geçirmek için ülke genelindeki kaynakları bir araya getirecek yeni bir devlet şirketi kuruyor.



Çin Füzyon Enerjisi'nin kuruluşu geçtiğimiz günlerde açılış töreniyle duyuruldu ve Çin'in araştırma enstitüleri ve özel firmalar arasında dağılmış olan füzyon enerjisi araştırma ve geliştirme çalışmalarını birleştirdi.

YAPAY GÜNEŞ'İN AMACI NE?

Nükleer füzyon, güneşin enerji üretme sürecini taklit ederek, çok az atık ve sınırsız yakıt ile temiz ve güvenli bir enerji kaynağı sağlamayı amaçlıyor.

Füzyon enerjisinin ticari uygulamalarına ve ilgili teknolojiler için araştırma ve geliştirmeye odaklanan bir yüksek teknoloji şirketi olan Startorus Fusion'ın kurucusu Chen Rui, nükleer füzyonun ulusal bir öncelik haline geldiğini belirtti.

AVRUPA VE ABD'DE ÇOK HIZLI ŞEKİLDE GELİŞİYOR

Chen, yakın tarihli bir toplantıda kontrollü nükleer füzyonun gelecekteki enerji için tek yön olduğunu açıkça belirtti ve bu alanın şu anda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok hızlı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Şirketle birlikte, nükleer füzyon alanındaki bazı temel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmak üzere CNNC liderliğinde 25 kuruluştan oluşan işbirliğine dayalı bir inovasyon konsorsiyumu kuruldu.

"KÜRESEL ENERJİ SORUNUNA İDEAL BİR ÇÖZÜM"

CNNC Başkan Yardımcısı Cao Shudong şirketin web sitesinde yaptığı açıklamada, "Küresel enerji sorununa ideal bir çözüm olarak kontrollü nükleer füzyon, büyük ülkeler arasında bilimsel ve teknolojik rekabetin ön saflarına geçmiştir" dedi.

Cao, Çin'in "yüksek kaliteli bir enerji endüstrisi" geliştirmesi gerektiğini ve bunu, ulusal kaynakları ve endüstri girdilerini kilit projeye odaklamak için merkezi yönetim sisteminden yararlanarak yapabileceğini söyledi.

Dünya çapındaki ülkelerin, yüksek enerji potansiyeli nedeniyle nükleer füzyon araştırmalarına düzenli olarak yatırım yaptığı biliniyor.

Aralık ayında dokuz kuruluş, füzyon enerjisi için yenilikçi teknolojiler geliştirmek üzere Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA) ile toplam 11,6 milyon Sterlin değerinde sözleşme imzaladı.

İKİ YIL ÖNCE REKOR KIRMIŞTI

Çin'in Hefei kentinde yer alan ve yapay güneş olarak anılan nükleer füzyon reaktörü, 70 milyon derecede 17 dakikadan fazla çalışarak dünya rekoru kırmıştı.

