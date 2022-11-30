Çin'den oyun bağımlılığı açıklaması: Sert önlemlerle yendik

İlişkili Haberler Oyun bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Çin Oyun Endüstrisi Komitesi'nin yayımladığı yeni raporda, gençlerin yaklaşık yüzde 75'inin süre sınırına uyduğu ve sağlık durumlarının da bundan olumlu etkilendiği ifade edildi.



Yetkililer, gençlerin oyun bağımlılığı sorununu sert önlemlerle "resmen çözdüklerini" açıkladı.



Çin Oyun Endüstrisi Komitesi, oyun bağımlılığını "manevi afyon" diye niteliyor.



Video oyunlarının özellikle çocuklar üzerindeki etkisine dair farklı sonuçlar veren bir dizi araştırma mevcut.



VİDEO OYUNLARI HALA TARTIŞMALI BİR KONU



Çin'de yapılan bazı araştırmalar, video oyunlarının görme bozuklukları ve dikkat eksikliği gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürmüştü.



Ancak konuyla ilgili başka ülkelerde yapılan araştırmalar, video oyunlarının çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirebileceğine işaret ediyor.



CORONA VİRÜS İLE OYUN OYNAMA SÜRELERİ ARTMIŞTI



Çin'de özellikle "sıfır COVID" politikası doğrultusunda uygulanan sıkı karantina önlemleri, video oyunları başında geçirilen sürelerin artmasına neden olmuştu.



Hükümet yetkilileri buna karşı son derece sert önlemler almış ve gençlerin oyun oynama sürelerini haftada üç saatle sınırlamıştı.



HAFTADA SADECE 3 SAAT



Geçen yıl geçirilen yasada oyunlara haftanın yalnızca üç günü izin verileceği belirtilmişti. Yasa uyarınca 18 yaşından küçük çocuklar, ancak cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00 ve 21.00 arasında video oyunu oynayabiliyor.



Yetkililer ayrıca, servis sağlayıcıların kurallara uyup uymadığını denetlemek için bir şikayet hattı kurmuştu.



2020'de Çin'de oyun endüstrisinin geliri yüzde 20'nin üzerine artış kaydederek, 278 milyar yuana (yaklaşık 722 milyar TL) ulaşmıştı.