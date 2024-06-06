Çin'den uzaya 3 yeni uydu

Çin, özel şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile 3 uyduyu uzaya yolladı.

Çin'den uzaya 3 yeni uydu

ajansı Xinhua'nın haberine göre Çin CERES-1 ile uzaya 3 uydu yolladı. 

Uydular, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatış, CERES-1 roketiyle yapılan 14'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Galactic Energy tarafından geliştirilen 19 metre uzunluğundaki ve 1,4 metre genişliğindeki CERES-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

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