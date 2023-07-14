Çin'den yapay zeka teknolojisine yeni kurallar

Yapay zeka tabanlı teknolojilerin kullanımını düzenleyen geçici önlemler, Çin Siber Uzay İdaresinin (CAC) liderliğinde, aralarında Eğitim ile Bilim ve Teknoloji Bakanlıklarının da bulunduğu 7 devlet organı tarafından yayınlandı.



CAC, kabul edilen düzenlemelerin, yapay zeka tarafından üretilen halka açık fotoğraf, ses ve video gibi içerikleri de kapsadığını açıkladı.



Düzenlemeler kapsamında yapay zeka tabanlı teknolojilerin, veri kullanımı, telif hakkı ve kişisel verilerin korunması gibi konulara ilişkin belirtilen kurallara uyması gerektiği ifade edildi.

ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma Haberi Görüntüle Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerin, nisan ayında yürürlüğe giren kuralların yerini alacağı kaydedildi.

