Çin'den yapay zeka teknolojisine yeni kurallar

Çin, ChatGPT benzeri yapay zeka tabanlı teknolojilerin kontrolünü sağlamayı amaçlayan kurallar içeren yeni geçici önlemlerin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Çin'den yapay zeka teknolojisine yeni kurallar

Yapay zeka tabanlı teknolojilerin kullanımını düzenleyen geçici önlemler,  Siber Uzay İdaresinin (CAC) liderliğinde, aralarında Eğitim ile ve Bakanlıklarının da bulunduğu 7 devlet organı tarafından yayınlandı.

CAC, kabul edilen düzenlemelerin, tarafından üretilen halka açık fotoğraf, ses ve video gibi içerikleri de kapsadığını açıkladı.

Düzenlemeler kapsamında yapay zeka tabanlı teknolojilerin, veri kullanımı, telif hakkı ve kişisel verilerin korunması gibi konulara ilişkin belirtilen kurallara uyması gerektiği ifade edildi.

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Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerin, nisan ayında yürürlüğe giren kuralların yerini alacağı kaydedildi.

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