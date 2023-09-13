Çin'in kargo mekiği atmosfere kontrollü şekilde döndü

Çin'in dünya yörüngesindeki Tiengong Uzay İstasyonuna ikmal seferi yapan Tiencou-5 kargo mekiği, atmosfere kontrollü şekilde döndü.

Çin'in kargo mekiği atmosfere kontrollü şekilde döndü
Foto: Reuters

 İnsanlı Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, uzay aracının parçalarının büyük bölümü atmosfere girdiğinde yandı; kalan az miktardaki enkaz Pasifik Okyanusu'nda önceden belirlenen güvenli sulara düştü.

mekiği, dün uzayda istasyonundan ayrılarak bağımsız uçuş moduna geçmişti.

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Adı, Çince "gök gemisi" anlamına gelen mekik, 12 Kasım 2022'de Long March 7 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

Mekik, uzay istasyonuna 5 ton ağırlığında yakıt, donanım ve ihtiyaç malzemesi taşımıştı.

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