Corona virüs etkisi: Evden çalışan sayısı arttı, Microsoft Teams çöktü

Corona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişinin evden çalışma sistemine adapte olması Microsoft  Teams'in çökmesine neden oldu.

ntv.com.tr 17.03.2020 - 11:15

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Corona virüs salgını nedeniyle pek çok ülkede karantina uygulanıyor. Salgın endişesi nedeniyle pek çok uluslararası şirket de evden çalışma sistemine geçmiş durumda. 
  
Özellikle ofis dışında çalışanların tercih ettiği Microsoft sohbet sistemi evden çalışan kişilerin neden olduğu yoğunluk nedeniyle çöktü. 
  
Konuyla ilgili açıklama yapan Microsft sorunu doğruladı ancak yaşanan aksaklığın nedenine dair net bir açıklama yapmadı. 
  
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 20 milyon bandında kullanıcısı olan platform son dönemde evden çalışanların sayısının artması ile hizmet veremez hale geldi. 
  
Aynı habere göre, şirket bu duruma çözüm bulabilmek adına ilk etapta platformun ücretsiz versiyonuna bazı kısıtlamalar getirdi. 
  
Pazartesi günü uzaktan çalışma imkanı veren bir başka uygulama olan Zoom benzer sorunlar ile gündeme gelmişti.  

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