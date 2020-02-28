Corona virüs etkisi: Facebook yılın en büyük konferansını iptal etti

Sosyal medya devi Facebook da Corona virüs endişesiyle yılın en büyük konferansı olan F8’i iptal etti.

ntv.com.tr 28.02.2020 - 08:20

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde  ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 800’ü aştı.  
   
Virüs, sadece insan sağlığını değil küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor.  Salgın nedeniyle pek çok konferans iptal edilmiş durumda. 

Corona salgını nedeniyle iptal kararı alan şirketler kervanına sosyal medya devi Facebook da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada F8 konferansının iptal edildiği bilgisine yer verildi. 

Facebook’un her yıl düzenlediği F8 şirketin en büyük etkinliği olarak biliniyor. 

F8 etkinliğinin Mayıs ayının ilk haftalarında yapılması planlanıyordu.  

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