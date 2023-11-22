Diablo 4 Steam'de ücretsiz oldu

Steam'de 21 Kasım 28 Kasım tarihleri arasında sürecek Sonbahar indirimleriyle birlikte Blizzard'ın yapımcısı olduğu Diablo 4, Steam üzerinden ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu.

Oyunseverler Steam'in dijital mağazalarından oyunu kütüphanelerine ekleyerek 1 hafta boyunca ücretsiz oynayabilecek.



TÜRK LİRASI DESTEĞİNİ SONLANDIRDI

Steam dün Türk Lirası desteğini sonlandırarak platform üzerinde dolarla satış yapmaya başladı.

Artan fiyatların ardından Sonbahar indiriminin başlamasıyla birlikte oyun fiyatlarında da indirimler yapıldı.