Diablo 4 Steam'de ücretsiz oldu

Blizzard'ın geliştirdiği Diablo 4, dün akşam Steam'de ücretsiz oldu. Oyuncular 28 Kasım tarihine kadar ücretsiz olarak oyuna erişebilecek.

Diablo 4 Steam'de ücretsiz oldu

'de 21 Kasım 28 Kasım tarihleri arasında sürecek Sonbahar indirimleriyle birlikte Blizzard'ın yapımcısı olduğu Diablo 4, Steam üzerinden ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu.

Oyunseverler Steam'in dijital mağazalarından oyunu kütüphanelerine ekleyerek 1 hafta boyunca ücretsiz oynayabilecek.

TÜRK LİRASI DESTEĞİNİ SONLANDIRDI

Steam dün Türk Lirası desteğini sonlandırarak platform üzerinde dolarla satış yapmaya başladı.

Artan fiyatların ardından Sonbahar indiriminin başlamasıyla birlikte oyun fiyatlarında da indirimler yapıldı.

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