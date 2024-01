Domain (Alan Adı) Nedir?

Domain bir diğer adıyla alan adı, bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir internet kullanıcısı web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir. Alan adları IP adresi denilen, bilgisayarların (sunucuların/serverların) birbirini tanımasını sağlayan numara sisteminin daha basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir.



Aslında alan adı satın alınan değil kiralanan bir hizmettir, bu yüzdendir ki en fazla on yıl olmak üzere alan adının süresi yenilenmelidir. Normal olarak en az bir yıl olarak kayıt edilen alan adları, on yıla kadar tescil edilebilir.



TARİHÇESİ



Tescillenen ilk alan adı "symbolics.com"dur. 15 Mart 1985 tarihinde tescil edilmiş olup halen aktifliği sürdürülmeye devam edilmektedir. Şu an internet müzesi olarak kullanılmaktadır.